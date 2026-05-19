¿Quién es Hernán Muriel, el congresista electo que organizó protesta a las afueras de la casa de Uribe?

Un grupo numeroso de personas llegó a protestar a las afueras de la casa del expresidente Álvaro Uribe en Llanogrande, pero, ¿bajo el liderazgo de quién llegaron allí? En los videos difundidos por redes sociales se ve a Hernán Muriel, conocido también como “Cofradía para el Cambio”. Muriel es representante electo por el Pacto Histórico y es uno de los principales coordinadores de la campaña de Iván Cepeda en Antioquia. En la última visita de Cepeda a Medellín, a finales de abril, se dijo varias veces en tarima que Muriel fue el principal organizador del evento en el parque de San Antonio, como documentó EL COLOMBIANO.

¿Quién es Hernán Muriel, el líder de “Cofradía para el Cambio”?

Muriel es un creador digital, que se mueve bajo la imagen de su medio de comunicación “independiente”, llamado Cofradía para el Cambio. Allí hace activismo a favor del gobierno de Gustavo Petro y en contra de figuras como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. El congresista electo publica videos cortos que utilizan un lenguaje popular y elementos de la cultura pop como emoticones para lograr hacerse virales. Es uno de los “influencers” o creadores de contenido digital que aterrizará en el Congreso el próximo 20 de julio. Obtuvo más de 41 mil votos en la consulta del Pacto Histórico en octubre, casi el doble que el actual representante Alejandro Toro, que se ubicó segundo con cerca de 22 mil. Por eso, encabezó la lista cerrada a la Cámara de Representantes de la colectividad de izquierda. Lea también: “Los que hablan de paz son aquellos que más generan violencia”: Federico Gutiérrez tras altercado en la casa de Uribe En cuanto a sus banderas, en una entrevista con El Tiempo definió cuatro ejes en los que basaría su ejercicio de representación: “dignidad y autonomía territorial, defensa de pilares democráticos, nueva cultura política y comunicación y profundización del cambio”. De hecho, habló de darle “continuidad y radicalidad a las reformas iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro”.

Los motivos detrás de la movilización en Llanogrande

Muriel ha visibilizado causas como la de las madres buscadoras de la Comuna 13 y los polémicos grafitis de “Las cuchas tienen razón”, que han generado choques entre el petrismo, el uribismo y otros actores como el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón. De eso se trató la movilización a las afueras de la casa de Uribe. En un video que publicó Muriel a través de sus redes sociales, se refirió a la nueva cifra de los denominados “falsos positivos” que reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en abril: “Estamos haciendo un acto de movilización social, de pedagogía de la memoria, con la cifra 7.837 falsos positivos nuevos luego de sus estudios. Ya la Policía vino aquí y quiere impedir que ese acto de pedagogía de la memoria se lleve a cabo”, dijo Muriel.

El cruce de acusaciones entre Paloma Valencia y Hernán Muriel

Ante los hechos a las afueras de la casa de Uribe, promovidos por el representante electo, se pronunció la candidata presidencial Paloma Valencia, quien se refirió a una supuesta participación de Iván Cepeda en la convocatoria: “Cuando el representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con la paz total tiene el apoyo de los grupos ilegales”, escribió Valencia en su cuenta de X. Lea también: Denuncian que criminales carnetizan campesinos para controlar cómo se mueven y cómo votan

Muriel no demoró en responderle a la candidata, acusándola de decir mentiras, aunque no presentó pruebas. Luego, señaló a su corriente política y le exigió cambiar de prácticas: “No mienta más, no desinforme más, no engañe más, no revictimice más, no genere más violencia. Todo lo que dice es mentira. Este es un acontecer más que demuestra que su corriente política debe cambiar sus formas, cambiar sus esencias. Dejar de pelear por la muerte y por fin apoyar la vida y la memoria”, escribió Muriel.

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