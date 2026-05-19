¿Quién es Hernán Muriel, el congresista electo que organizó protesta a las afueras de la casa de Uribe?

Un grupo numeroso de personas llegó a protestar a las afueras de la casa del expresidente Álvaro Uribe en Llanogrande, pero, ¿bajo el liderazgo de quién llegaron allí?
En los videos difundidos por redes sociales se ve a Hernán Muriel, conocido también como “Cofradía para el Cambio”. Muriel es representante electo por el Pacto Histórico y es uno de los principales coordinadores de la campaña de Iván Cepeda en Antioquia.
En la última visita de Cepeda a Medellín, a finales de abril, se dijo varias veces en tarima que Muriel fue el principal organizador del evento en el parque de San Antonio, como documentó EL COLOMBIANO.