Iván Cepeda, mucho antes de la izquierda: el heredero de una dinastía política que lleva siglos cerca del poder

En la casa de los Chadid, en la Costa Caribe de los años cuarenta, el problema ya no era Aura, sino el hombre del que se había enamorado. Mientras sus hermanas contraían matrimonio con los clanes liberales y conservadores de Sucre, ella empezó a escaparse para verse con un profesor mayor, de ideas marxistas, que hablaba de revolución y lucha de clases en una Colombia todavía gobernada por las élites tradicionales.
Cuando Juan Chadid descubrió el romance, quiso frenarlo. No entendía cómo una hija suya, criada entre privilegios, podía terminar enamorada de un hombre vinculado al naciente comunismo. Pero Aura ya había tomado una decisión. Gustavo Castro le propuso matrimonio y ella prefirió irse con él. Dejó atrás la comodidad, soportó la oposición feroz de la élite sucreña y terminó desheredada por su propio padre.
La pareja se instaló en Bogotá y comenzó a moverse dentro de los círculos marxistas y del Partido Comunista. Lo que entonces parecía apenas una historia de rebeldía familiar terminaría marcando varias generaciones. Aura Chadid y Gustavo Castro serían, décadas después, los abuelos de Iván Cepeda Castro.
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Iván Cepeda: más allá de su padre
Las raíces de quien hoy podría convertirse en presidente de Colombia empiezan mucho antes de Manuel Cepeda Vargas, el referente político con el que suele asociarse públicamente la historia de Iván Cepeda. Su árbol familiar se hunde varias generaciones atrás, hasta un pequeño pueblo del norte del Líbano llamado Tannurin, en Oriente Medio.
Desde allí salió su bisabuelo, Juan Chadid, quien terminó desembarcando en la Costa Caribe colombiana. En esos mismos años también arribaron a la Costa otras familias provenientes de Oriente Medio, como los Turbay y los Jarb, que más adelante convirtieron al español su apellido para ser los nuevos Guerra.
Junto a Juan Chadid llegó además su hermana Martha Chadid acompañada de sus hijos. Uno de ellos era Antonio Chadid, antepasado de la familia Guerra Tulena. Otra integrante de esa generación fue María Chadid, quien años más tarde se convertiría en abuela de José Name Terán y bisabuela de Iván Name Vásquez y José David Name Cardozo.
Según el portal El Expediente, Juan Chadid fue miembro de una organización masónica con influencia en sectores políticos e intelectuales. Pertenecer a estas logias significaba formar parte de redes de influencia regional y nacional. En Sincelejo forjó un patrimonio con negocios de telas, tabaco y ganadería.