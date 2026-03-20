¿Quién gana en segunda vuelta? Solo Paloma Valencia tendría empate técnico con Iván Cepeda, según nueva encuesta

Una encuesta realizada por la firma GAD3 contratada para el medio RCN estableció los posibles escenarios que se podrían dar en caso de que se dé una segunda vuelta presidencial, la cual se desarrollaría el 21 de junio de este año.
Para que no haya una segunda vuelta, el candidato ganador debe conseguir el 50 % más uno de los votos válidos, es decir, los recibidos por los candidatos más el voto en blanco, algo que no ha sido posible en las últimas 4 elecciones, donde ha sido necesaria esta instancia.
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Esa segunda vuelta se desarrolla con los dos candidatos que hayan liderado los resultados de la primera vuelta, la cual se llevará a cabo el 31 de mayo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Sobre esta segunda instancia, GAD3 planteó los posibles escenarios que se pueden dar. Este sondeo arrojó varios resultados, dejando en algunos a claros vencedores mientras que en otros se podría hablar de un posible empate técnico.
Para esta encuesta, la firma realizó 1.200 entrevistas a personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional desde los estratos 1 hasta el 6. Su nivel de confianza es de un 95 % y tiene un margen de error del 3 % según su ficha técnica.