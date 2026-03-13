Cepeda y Abelardo puntean encuesta Atlas Intel, después de legislativas y consultas

Una nueva medición de intención de voto divulgada en la noche de este 12 de marzo muestra cómo se está moviendo el panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales. La más reciente encuesta, elaborada por la firma Atlas Intel y publicada por la Revista Semana, revela que cuatro aspirantes superan al voto en blanco en las preferencias de los ciudadanos consultados. Le puede interesar: ¿Qué tan bien midieron? Este es el balance de las encuestas frente a los resultados electorales. Según los resultados, el senador Iván Cepeda (petrismo) aparece en el primer lugar de la encuesta con una intención de voto del 36,4 %. El dirigente de izquierda encabeza el listado de candidatos evaluados y mantiene una ventaja de casi nueve puntos porcentuales frente a sus competidores más cercanos. En la segunda posición se ubica el abogado Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 27,9 % de respaldo entre los consultados. La distancia entre los dos punteros marca un escenario apretado de cara a segunda vuelta y, por otro lado, que ninguno de los aspirantes vencería en primera vuelta.

En tercer lugar reubica la senadora Paloma Valencia, que registra una intención de voto del 17,5 %. Más atrás aparece el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien obtiene el 7,8 % de apoyo entre los participantes de la medición. El voto en blanco aparece en el quinto puesto, el cual alcanza el 3,4 % de preferencia. Este resultado sitúa a esa opción por encima de varios aspirantes por los que también se consultó a los ciudadanos. Más abajo en la lista aparecen la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 1,7 % y la exministra Clara López con el 1,2 %. Los demás nombres evaluados en el estudio no logran superar el umbral del 1 % de intención.

De acuerdo con la ficha técnica del sondeo, la encuesta se realizó entre el 10 y el 12 de marzo —es decir, dos días después de las elecciones legislativas— mediante la participación de 4.291 personas. El estudio reporta un nivel de confiabilidad del 95 %, lo que, según sus responsables, ofrece una base estadística sólida para interpretar las tendencias políticas del momento. La metodología utilizada se basa en la selección aleatoria de participantes durante su navegación habitual en internet. Los encuestados fueron contactados en distintos dispositivos electrónicos —como teléfonos inteligentes, tabletas, computadores portátiles y de escritorio— dentro de territorios geolocalizados. Según los realizadores de la encuesta, este sistema busca reducir posibles sesgos asociados a otros métodos de recolección de datos. Además, supuestamente evita la influencia psicológica que podría generar la interacción directa entre entrevistador y encuestado.