Cepeda y Abelardo puntean encuesta Atlas Intel, después de legislativas y consultas

Una nueva medición de intención de voto divulgada en la noche de este 12 de marzo muestra cómo se está moviendo el panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales. La más reciente encuesta, elaborada por la firma Atlas Intel y publicada por la Revista Semana, revela que cuatro aspirantes superan al voto en blanco en las preferencias de los ciudadanos consultados.
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Según los resultados, el senador Iván Cepeda (petrismo) aparece en el primer lugar de la encuesta con una intención de voto del 36,4 %. El dirigente de izquierda encabeza el listado de candidatos evaluados y mantiene una ventaja de casi nueve puntos porcentuales frente a sus competidores más cercanos.
En la segunda posición se ubica el abogado Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 27,9 % de respaldo entre los consultados. La distancia entre los dos punteros marca un escenario apretado de cara a segunda vuelta y, por otro lado, que ninguno de los aspirantes vencería en primera vuelta.