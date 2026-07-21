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Mejía y Jaller para las embajadas de España y Venezuela: así se configura la diplomacia internacional con De la Espriella

Dos de los países más importantes para la política exterior de Colombia ya tienen embajadores designados. Las relaciones comerciales tendrán un peso más relevante que el político.

  • De izquierda a derecha: Carlos Felipe Mejía, Abelardo de la Espriella y Jorge Jaller Jaramillo. FOTOS: CORTESÍA.
    De izquierda a derecha: Carlos Felipe Mejía, Abelardo de la Espriella y Jorge Jaller Jaramillo. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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España y Venezuela, dos de los países más importantes en las relaciones internacionales de Colombia, ya tienen embajadores designados. Se trata de Carlos Felipe Mejía y Jorge Jaller, respectivamente, cuya selección fue anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El próximo jefe de Estado reportó estas designaciones durante su discurso en el Túnel del Toyo, en Antioquia, en plena conmemoración del Grito de Independencia.

Carlos Felipe Mejía es cofundador del movimiento Defensores de la Patria, que terminó llevando a De la Espriella a la presidencia.

Entérese: La jugada del presidente De la Espriella al nombrar a Paola Holguín como su MinCultura

El caldense fue diputado de la Asamblea de su departamento entre 2007 y 2010; senador entre 2014 y 2022 por el partido Centro Democrático; y entre sus logros académicos se destaca que es magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Ahora ocupará la embajada de Colombia en España, un país estratégico en Europa, tanto por el intercambio comercial y cultural, como por la alta migración de connacionales hacia esa nación.

Es importante recordar que actualmente España es regida por un gobierno de izquierda, lo que implica que Mejía, desde una orilla de pensamiento opuesta, tendrá que maniobrar la diplomacia para mantener las buenas relaciones.

¿Quién es Jorge Jaller Jaramillo?

De otro lado, como embajador designado en Venezuela está Jorge Jaller Jaramillo, un importante ejecutivo del sector privado, quien en años recientes estuvo vinculado al Grupo Éxito.

En esa organización ocupó importantes cargos gerenciales en los departamentos de Ventas, Marca y Gestión Comercial Textil.

También es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene un posgrado en Marketing de la Universidad de Concordia, en Canadá.

Amplíe la noticia: “Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella

Al elegirlo para ocupar el cargo en Caracas, por su perfil se intuye que De la Espriella quiere retomar las relaciones comerciales con el país vecino, por encima de las controversias políticas.

Jaller llegará a Venezuela en un momento de incertidumbre, pues la presidencia la ocupa por encargo Delcy Rodríguez, pero con una fuerte influencia de la Casa Blanca, tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

Mejía y Jaller se suman a la designación del canciller Ómar Bula Escobar, como puntas de lanza para el diseño de la política exterior. Todavía faltan por conocer otros cargos estratégicos, como la embajada en Washington, en China y en la ONU.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quiénes fueron designados como nuevos embajadores de Colombia en España y Venezuela?
El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia en España y a Jorge Jaller Jaramillo como embajador en Venezuela. Ambos hacen parte de los primeros nombramientos para conformar el equipo que ejecutará la política exterior de su gobierno.
¿Qué experiencia tiene Carlos Felipe Mejía para asumir la embajada de Colombia en España?
Carlos Felipe Mejía fue diputado de la Asamblea de Caldas entre 2007 y 2010 y senador de la República entre 2014 y 2022 por el Centro Democrático. Además, es magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y fue cofundador del movimiento Defensores de la Patria.
¿Cuál es el perfil de Jorge Jaller, nuevo embajador de Colombia en Venezuela?
Jorge Jaller es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con un posgrado en Marketing de la Universidad de Concordia (Canadá) y desarrolló gran parte de su trayectoria en el sector privado. En el Grupo Éxito ocupó cargos gerenciales relacionados con ventas, marca y gestión comercial textil.
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