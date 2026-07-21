Mejía y Jaller para las embajadas de España y Venezuela: así se configura la diplomacia internacional con De la Espriella

España y Venezuela, dos de los países más importantes en las relaciones internacionales de Colombia, ya tienen embajadores designados. Se trata de Carlos Felipe Mejía y Jorge Jaller, respectivamente, cuya selección fue anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El próximo jefe de Estado reportó estas designaciones durante su discurso en el Túnel del Toyo, en Antioquia, en plena conmemoración del Grito de Independencia.

Carlos Felipe Mejía es cofundador del movimiento Defensores de la Patria, que terminó llevando a De la Espriella a la presidencia.

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El caldense fue diputado de la Asamblea de su departamento entre 2007 y 2010; senador entre 2014 y 2022 por el partido Centro Democrático; y entre sus logros académicos se destaca que es magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Ahora ocupará la embajada de Colombia en España, un país estratégico en Europa, tanto por el intercambio comercial y cultural, como por la alta migración de connacionales hacia esa nación.

Es importante recordar que actualmente España es regida por un gobierno de izquierda, lo que implica que Mejía, desde una orilla de pensamiento opuesta, tendrá que maniobrar la diplomacia para mantener las buenas relaciones.