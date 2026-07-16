Inteligencia estatal y otras 5 entidades que han desmentido la teoría de fraude electoral de Petro

El presidente Gustavo Petro se queda cada vez más solo en su teoría de un fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. Pese a que ha insistido en denunciar supuestas irregularidades, todas las autoridades que han revisado sus señalamientos los han desestimado por falta de pruebas y, por el contrario, han ratificado la validez del triunfo de Abelardo de la Espriella. Ahora, el más reciente golpe a esa tesis proviene de una entidad de Inteligencia del propio Estado. Un informe técnico, que llegó al despacho del mandatario el pasado 30 de junio, concluyó que hasta ahora no existen evidencias que respalden las denuncias de fraude hechas por el mandatario saliente. El documento evaluó la información aportada por un presunto hacker, citado por el propio jefe de Estado como una de las bases de sus acusaciones, y determinó que ese material no permite acreditar una manipulación de los resultados electorales.

De acuerdo con el documento, la persona que acudió a los organismos de inteligencia aseguró haber detectado movimientos irregulares en el software utilizado durante las elecciones y afirmó que sus comunicaciones fueron interceptadas con el programa espía Pegasus. Sin embargo, no entregó las pruebas que dijo estar recopilando y los analistas concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar sus afirmaciones. “Nos decía que llevaba cuatro días trabajando en consolidar las pruebas, pero que su familia corría peligro y al final no entregó nada”, se lee en el documento revelado por el diario El País de España. El presidente también buscó respaldo técnico en otras entidades del Estado con capacidades en ciberseguridad. Una revisión realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tampoco encontró evidencia de una alteración en el conteo de los votos. Otro organismo de inteligencia sí habría detectado una presunta filtración de credenciales de acceso al sistema electoral antes de los comicios, aunque sin hallar indicios de que ello hubiera afectado los resultados. Pese a esos conceptos técnicos, Petro mantiene su tesis de que hubo fraude electoral. El mandatario anunció que presentará nuevas denuncias penales y sostiene que parte de las presuntas irregularidades se habrían cometido desde Estados Unidos. Además, asegura que existen cerca de 880.000 votos irregulares. “En el consulado de Los Ángeles no entregaron el escrutinio de claveros en el exterior porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente ni darle la mano el 7 de agosto porque eso es un fraude”, dijo Petro en su último Consejo de Ministros. Hasta ahora, sin embargo, los informes técnicos conocidos de organismos del propio Estado no han encontrado evidencia que respalde la existencia de un fraude en la elección presidencial. Antes, otros organismos y entidades como el CNE, la MOE, la Unión Europea y hasta la propia Registradurían han desmentido al jefe de Estado. “Son denuncias penales y de nulidad. Los crímenes se cometieron en Estados Unidos. En el consulado”, añadió el mandatario.

No es la primera vez

Ya había sucedido que una de las pruebas presentadas por el presidente Petro para sustentar su denuncia de fraude electoral termina siendo desvirtuada. A finales de junio, el mandatario publicó en sus redes sociales una tabla de Excel titulada “Evidencia Mesas”, que presentó como soporte de supuestas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el archivo demostraba cambios en el censo electoral que podrían evidenciar anomalías durante las elecciones. Sin embargo, un análisis posterior puso en duda esa afirmación. El periodista Daniel Coronell reveló que el archivo correspondía a un documento oficial elaborado por la Registraduría, cuya procedencia fue confirmada mediante el análisis de su metadata y por una fuente de la propia entidad. El documento había sido elaborado por la División Político Electoral (Divipol) y contenía el desglose del censo electoral definitivo, cerrado el 30 de abril de 2026 y presentado ese mismo día a los representantes de los partidos políticos. La revisión técnica sí encontró un registro de modificación en el archivo, realizado el 26 de mayo. No obstante, la metadata identificó que el usuario responsable de ese cambio era “BASICOS_AUDITORES_PRESIDETE_2026_V3 (sic)”, una cuenta que, según la información revelada, no correspondía a un funcionario de la Registraduría. Ese hallazgo llevó a concluir que la alteración no se habría realizado sobre el documento original custodiado por la autoridad electoral, sino sobre una de las copias digitales entregadas a los delegados de los partidos durante la reunión del 30 de abril. Además, la ruta de origen registrada en la metadata indicaría que la modificación fue hecha por fuera de los sistemas internos de la Registraduría, por lo que no existirían elementos para afirmar que el documento oficial utilizado durante el proceso electoral hubiera sido alterado. Desde que perdió las elecciones, el pasado 21 de junio, Petro ha repetido tantas veces como ha querido que se irá el 6 de agosto a las 12 de la noche, cuando termina su mandato. Lo dice, mientras insiste en que hubo fraude electoral.