Robo con escopolamina acabó con la vida de un hombre de 85 años en Bogotá: “Estuvo 26 días en UCI”

La muerte de un hombre de 85 años, reconocido en su comunidad por su afición al tejo y al baile, es investigada ahora como un homicidio en Bogotá. El adulto mayor falleció tras permanecer 26 días en una Unidad de Cuidados Intensivos, luego de haber sido presuntamente drogado con escopolamina durante un hurto en su vivienda. De acuerdo con su familia, el caso ocurrió cuando una mujer lo siguió hasta su residencia en Bogotá. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que la sospechosa espera a que el hombre sacara sus llaves para ingresar al inmueble y, justo en ese momento, aprovechara ese instante para acercarse.

¿Qué dice la familia del adulto mayor?

Claudia Fonseca, hija de la víctima, explicó en entrevista con La FM que la mujer aparentemente tenía claro lo que iba a hacer. “En los videos se nota que ella sabía perfectamente hacia dónde iba mi papá. Iba preparada con una maleta que contenía herramientas específicas, como una llave para desmontar el televisor”, relató. Según la familia, tras el ataque, el adulto mayor fue encontrado inconsciente dentro de la vivienda. Luego de esto, habría sido trasladado a un centro médico, donde los médicos confirmaron que había sido intoxicado con escopolamina. Entérese: Campaña de sobrino de Euclides Torres estaría comprando votos en Atlántico: “Que reciban su bonificación” La hija del hombre aseguró que la sustancia habría provocado graves complicaciones en la salud de su padre. “Mi padre broncoaspiró a raíz de la sustancia. Esto le provocó una infección severa en los pulmones y su corazón se fue debilitando progresivamente hasta que se detuvo”, afirmó. También manifestó su preocupación por el avance de la investigación y teme que el caso no sea esclarecido.

Hasta ahora las autoridades no han revelado la identidad de la mujer que aparece en los videos de seguridad ni se han reportado capturas.