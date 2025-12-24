x

Petro le quitó apoyo a Colfuturo para financiar becas de estudios en el exterior y causa polémica: “muy triste”

Se trata del programa de becas más importante del país para estudios de posgrado en el exterior. Tras años de asocio con Minciencias, para el 2026 Colfuturo no recibirá recursos del Gobierno Nacional.

  Colfuturo asegura que los estudiantes actuales no verán cambios y anuncia ajustes al programa a partir del próximo año. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Colfuturo confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejará de financiar el Programa Crédito Beca (PCB), una alianza que durante dos décadas permitió que miles de colombianos cursaran maestrías y doctorados en universidades de alto nivel fuera del país.

La decisión implica que la convocatoria 2025 será la última que contará con recursos del Gobierno Nacional. A partir de 2026, Colfuturo deberá operar sin el respaldo financiero del Estado, un giro significativo para un programa que ha sido referente en América Latina en el apoyo a la formación avanzada.

En un comunicado del director Jerónimo Castro, la fundación recordó que “durante dos décadas ininterrumpidas, el Programa Crédito Beca (PCB) de COLFUTURO contó con recursos del Gobierno Nacional”, cooperación que permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para realizar estudios de posgrado en el exterior, con el compromiso de regresar al país y aportar a su desarrollo.

Según Colfuturo, esta alianza con el Gobierno se reflejaba en el número de beneficiarios y los recursos invertidos.

“De manera conjunta, el Estado y COLFUTURO comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado”, señaló la entidad.

La fundación explicó que “a partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario”, indicó Castro, al tiempo que anunció que la organización ha venido trabajando en el rediseño de las condiciones del programa y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para garantizar su continuidad.

Aunque aún no se conocen los cambios concretos que tendrá el Programa Crédito Beca, Colfuturo informó que estos serán anunciados públicamente en los primeros meses de 2026, una vez se consoliden los resultados de las gestiones financieras que adelanta la entidad.

Para quienes ya hacen parte del programa, Colfuturo aseguró que las personas beneficiarias que actualmente se encuentran estudiando en el exterior, así como aquellas que están próximas a iniciar sus posgrados, mantendrán exactamente las mismas condiciones con las que fueron seleccionadas.

Las razones del Gobierno para frenar apoyo a Colfuturo

La fundación afirmó que “tiene asegurados los recursos necesarios para cumplir cabalmente con todos y cada uno de estos compromisos”.

Por su parte la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, defendió la medida y sostuvo que dicho programa “favorece principalmente a sectores medios y altos, con un alcance limitado para garantizar inclusión social y movilidad ascendente, reforzando desigualdades preexistentes y dejando por fuera a quienes enfrentan mayores barreras de acceso”.

A mediados de 2025, Colfuturo había anunciado un total de 1.214 personas seleccionadas, siendo el 13 % proveniente de Antioquia, 8 % del Valle, 5 % de Santander, 4 % de Atlántico y 3 % de Boyacá.

De esta convocatoria, Colfuturo anunció que desembolsaría USD 53 millones, de los cuales Minciencias, aportó el 36 %.

Lea más: Cifras viejas, baja ejecución y pagos retrasados marcan ocaso del Gobierno

La ministra argumentó que el Gobierno le quitó el apoyo al programa, pues “bajo el esquema de Colfuturo el 80% de los beneficiarios se concentró en Bogotá y Antioquia, y cerca del 60% pertenecía a los estratos 4, 5 y 6”.

Según datos de la organización, de la última selección “el 57 % tiene origen en estratos 3 y 4; estudiaron su pregrado en más de 30 universidades del país; la Nacional ocupa la segunda posición en personas escogidas; el 55 % nació fuera de Bogotá; el 74 % es menor de 30 años y las mujeres representan el 51 %”.

Por otro lado, el excanciller Luis Gilberto Murillo, quien renunció a inicios de 2025 como ministro del gabinete de Petro, reaccionó a la noticia.

Yo fui becario y sé, por experiencia propia, cómo una oportunidad educativa puede cambiar una vida. Programas como Colfuturo son una inversión en talento. Colombia debe fortalecer estas oportunidades con apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Muy triste”, escribió el exfuncionario en X.

Así como Murillo, otros beneficiarios se pronunciaron sobre dicho anuncio que afecta a uno de los programas de becas más importante del país para estudios de posgrado en el exterior.

Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara de Representantes del Nuevo Liberalismo y quien estudió en la Universidad de Columbia gracias a una beca-crédito de Colfuturo, aseguró que “la decisión del Gobierno Nacional de retirar la cofinanciación estatal debilita uno de los instrumentos más efectivos de desarrollo de talento que ha tenido el país”.

Lea aquí: Gobierno Petro justifica emergencia económica para la compra de drones, que desde junio de 2024 se requerían

“En 2025 la financiación ya se redujo. Para 2026, el anuncio es aún más grave: no hay recursos públicos previstos. Esta una señal equivocada para un país que dice querer más ciencia, más innovación y más competitividad”, dijo en una publicación de X.

El exalcalde de Jardín, Héctor Jaime Rendón, comentó que la “decisión de retirar el apoyo del Gobierno al programa Crédito Beca de Colfuturo pone en riesgo el acceso de miles de jóvenes a la educación de alto nivel. Un país que le cierra puertas al talento está renunciando a su propio progreso”.

