x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Esta es la fecha en la que Petro se reunirá con Trump en la Casa Blanca, ¿qué más se sabe?

La reunión se dará durante la primera semana de febrero. Ambos mandatarios al parecer han superado su confrontación pasada. Uno de los temas a tratar en el encuentro será el narcotráfico.

  • Se dio a conocer que la fecha de este encuentro será el 3 de febrero. Foto: Colprensa/AFP.
    Se dio a conocer que la fecha de este encuentro será el 3 de febrero. Foto: Colprensa/AFP.
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 2 horas
bookmark

En medio del Consejo de Ministros televisado de este 14 de enero, el presidente Gustavo Petro anunció que el encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se llevará a cabo el 3 de febrero. Esto, en medio de una aparente desescalada de las relaciones diplomáticas entre ambos mandatarios.

“Este Consejo de Ministros tiene un tema, el que ha, digamos así, intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión, que será el 3 de febrero”, expresó el mandatario colombiano a penas se dio inicio del Consejo de Ministros de este miércoles, que está enmarcado para tratar el tema del narcotráfico.

Le puede interesar: Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

Gustavo Petro agregó también que luego de que se dé esta reunión, “ya se verán los resultados”. “Es determinante, mi intención es que el colombiano y la colombiana, en general, de cualquier lugar del país, no sufra y esté tranquilo”.

Ambos mandatarios, durante el año pasado, a través de redes sociales y en declaraciones televisadas, dieron a conocer sus diferencias.

Trump, por su lado, ha llamado a Gustavo Petro con términos como “narcotraficante” y “matón”. Y el mandatario colombiano, de su lado, ha llamado a Trump como “dictador”.

En el Consejo de Ministros, además, Gustavo Petro aseguró que “obviamente los gringos no son bobos” y que las declaraciones sobre si el mandatario colombiano está o no involucrado en redes del narcotráfico es “culpa de la oposición” que ha viajado a Estados Unidos con ese mensaje.

La llamada del 7 de enero

Lo que inicialmente se perfilaba como una seria confrontación entre ambos presidentes, derivó en una comunicación telefónica realizada el pasado 7 de enero, y que abrió las puertas de la Casa Blanca al mandatario colombiano para una reunión con su homólogo estadounidense.

En una rueda de prensa realizada este viernes 9 de enero, el presidente Donald Trump reconfirmó esta reunión con Petro, calificando el diálogo de “bueno”, a pesar de los antecedentes de descalificaciones entre ambos.

“Tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a Biden con nombres terribles, mucho peores de los que usó conmigo, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, precisó Trump el día siguiente tras la llamada con el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, desde su punto de vista, atribuyó la agresividad de Trump a un mal asesoramiento y a la influencia de sectores políticos en Estados Unidos. Ante una multitud en Bogotá, en la Plaza de Bolívar el pasado 9 de enero, el presidente colombiano relató su versión del intercambio telefónico, asegurando que confrontó a su homólogo sobre la situación en Norteamérica.

“Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez (...). Le dije: ‘Muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico’”, indicó el mandatario.

Petro confesó que la llamada alteró sus planes iniciales de pronunciar un discurso centrado exclusivamente en la soberanía nacional ante la amenaza de fuerza. Por eso, el mandatario colombiano explicó la urgencia de normalizar los canales institucionales.

“En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra”, concluyó el jefe de Estado colombiano.

Lea también: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida