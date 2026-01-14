Esta es la fecha en la que Petro se reunirá con Trump en la Casa Blanca, ¿qué más se sabe?

En medio del Consejo de Ministros televisado de este 14 de enero, el presidente Gustavo Petro anunció que el encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se llevará a cabo el 3 de febrero. Esto, en medio de una aparente desescalada de las relaciones diplomáticas entre ambos mandatarios.

“Este Consejo de Ministros tiene un tema, el que ha, digamos así, intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión, que será el 3 de febrero”, expresó el mandatario colombiano a penas se dio inicio del Consejo de Ministros de este miércoles, que está enmarcado para tratar el tema del narcotráfico.

Le puede interesar: Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

Gustavo Petro agregó también que luego de que se dé esta reunión, “ya se verán los resultados”. “Es determinante, mi intención es que el colombiano y la colombiana, en general, de cualquier lugar del país, no sufra y esté tranquilo”.

Ambos mandatarios, durante el año pasado, a través de redes sociales y en declaraciones televisadas, dieron a conocer sus diferencias.

Trump, por su lado, ha llamado a Gustavo Petro con términos como “narcotraficante” y “matón”. Y el mandatario colombiano, de su lado, ha llamado a Trump como “dictador”.