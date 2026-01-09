Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Gustavo Petro visitará la Casa Blanca a principios de febrero, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos desde el inicio del nuevo mandato del republicano.
La reunión, según dijo Trump, estará concentrada en la lucha contra el narcotráfico.
El anuncio lo hizo el republicano a través de su plataforma Truth Social. “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, escribió el presidente estadounidense este viernes.
