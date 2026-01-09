Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”

Tras un periodo de tensiones que llevó al presidente colombiano a pensar en un ataque de Estados Unidos contra Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro han cambiado el tono de su relación bilateral durante los últimos días.
Lo que inicialmente se perfilaba como una seria confrontación derivó en una comunicación telefónica realizada el pasado 7 de enero, y que abrió las puertas de la Casa Blanca al mandatario colombiano para una reunión con su homólogo estadounidense.