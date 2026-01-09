Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”

Tras un periodo de tensiones que llevó al presidente colombiano a pensar en un ataque de Estados Unidos contra Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro han cambiado el tono de su relación bilateral durante los últimos días. Le puede interesar: Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero Lo que inicialmente se perfilaba como una seria confrontación derivó en una comunicación telefónica realizada el pasado 7 de enero, y que abrió las puertas de la Casa Blanca al mandatario colombiano para una reunión con su homólogo estadounidense.

Donald Trump anunció que la reunión se enfocará en la agenda antidrogas de su administración. FOTO: Getty

En una rueda de prensa realizada este viernes 9 de enero, el presidente Donald Trump reconfirmó esta reunión con Petro, calificando el diálogo de “bueno”, a pesar de los antecedentes de descalificaciones entre ambos. Ante una pregunta del periodista colombiano Juan Camilo Merlano el mandatario estadounidense señaló que, aunque Petro ha proferido insultos en su contra y ha cuestionado duramente a figuras como Joe Biden, la disposición para un encuentro formal es real. “Ayer tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a Biden con nombres terribles, mucho peores de los que usó conmigo, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, precisó Trump.

Bajo esta premisa, el jefe de Estado norteamericano destacó su capacidad para reconciliarse con antiguos adversarios y sentenció: “llamaron y se quieren reunir, está bien para mí, yo ya me he reconciliado con otra gente, así que estoy esperando a esa reunión. Vamos a tener una reunión con él”, concluyó sobre el tema.

Visiones sobre el país y el narcotráfico

Trump aprovechó la rueda de prensa para desvincular su opinión sobre el gobierno y su percepción sobre la ciudadanía colombiana. Mencionó incluso el vínculo personal de uno de sus funcionarios para ilustrar su cercanía con la nación. “El pueblo de Colombia es increíble. Marco lo sabría mejor que nadie porque está casado con una mujer de Colombia. Y no me refiero a la Universidad de Columbia. No estoy seguro. Creo que prefiero Colombia, el país, si quieres saber la verdad. La gente es grandiosa. Espero reunirme con ellos. Nos vamos a reunir en un futuro muy cercano”, explicó.

Sin embargo, el tono conciliador contrastó con declaraciones previas donde Trump utilizó términos como “narcotraficante” y “matón” para referirse al presidente Gustavo Petro. Desde el Air Force One, el estadounidense había mantenido una postura crítica frente a la producción de estupefacientes en el país. “Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó.

La respuesta desde la Plaza de Bolívar

Gustavo Petro atribuyó la agresividad de Trump a un mal asesoramiento y a la influencia de sectores políticos en Estados Unidos. Ante una multitud en Bogotá, el presidente colombiano relató su versión del intercambio telefónico, asegurando que confrontó a su homólogo sobre la situación en Norteamérica. “Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez (...). Le dije: ‘Muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico’”, indicó el mandatario. Petro confesó que la llamada alteró sus planes iniciales de pronunciar un discurso centrado exclusivamente en la soberanía nacional ante la amenaza de fuerza. Por eso, el mandatario colombiano explicó la urgencia de normalizar los canales institucionales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de la República