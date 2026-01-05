¿Por qué es inviable que Trump pueda capturar a Petro?

A diferencia de lo ocurrido con Nicolás Maduro, sobre quien pesaba una orden de arresto internacional y un proceso en una corte de Nueva York por señalamientos con el supuesto “Cartel de los Soles”, contra el presidente Gustavo Petro no existe ninguna investigación formal, orden de arresto o prueba firme en las fiscalías de Estados Unidos que puedan abrir la puerta para una eventual detención —a pesar de la inclusión en la Lista Clinton—. Así lo concluyen analistas consultados por EL COLOMBIANO tras la más reciente arremetida verbal del republicano, desde el 3 de enero pasado, cuando se llevó a cabo el operativo para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
