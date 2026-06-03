EE. UU. anuncia que hará “lo que esté en su poder” para asegurar elecciones libres en Colombia

Luego de que el presidente Donald Trump apoyara abiertamente la candidatura de Abelardo de la Espriella, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al proceso electoral colombiano y aseguró que la administración estadounidense mantendrá una vigilancia cercana sobre el desarrollo de los comicios en el país. “Vamos a ser muy forzados en asegurar que haya una elección libre y justa en Colombia, y hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que eso suceda”, afirmó Rubio. Las declaraciones se producen en medio de la creciente controversia que rodea las elecciones presidenciales en Colombia, marcada por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral y por las denuncias de compra de votos que han surgido en los últimos días de cara a la segunda vuelta.

¿Por qué se dieron sus declaraciones?

La respuesta de Rubio llegó tras una intervención de la representante republicana María Elvira Salazar, quien aseguró haber recibido información sobre un supuesto fraude masivo relacionado con prácticas de compra de votos. La congresista hizo referencia a denuncias conocidas recientemente y preguntó si el Gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a tomar medidas contra quienes participen en eventuales irregularidades electorales. Salazar insistió en varias ocasiones sobre la posibilidad de que las personas involucradas en actividades fraudulentas fueran incluidas en la lista Clinton y perdieran sus visas estadounidenses, al igual que sus familiares. “Necesitamos enviar un mensaje a los colombianos de que necesitan elecciones libres y justas. ¿Estamos preparados para decir que quien participe en un proceso fraudulento durante las elecciones presidenciales puede ser sancionado con medidas de la OFAC y con la cancelación de sus visas y las de sus familiares?”, planteó la congresista. Ante ese escenario, Rubio evitó mencionar nombres o anunciar medidas concretas, pero dejó claro que la administración estadounidense mantendrá vigilancia sobre el proceso electoral colombiano. “Vamos a ser muy contundentes para garantizar que haya elecciones libres y justas en Colombia. Tenemos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que eso suceda”, repitió. Todo esto se dio luego de que el candidato Abelardo de la Espriella denunciara, sin pruebas, una supuesta red de compra de votos.