EE. UU. anuncia que hará “lo que esté en su poder” para asegurar elecciones libres en Colombia

Luego de que el presidente Donald Trump apoyara abiertamente la candidatura de Abelardo de la Espriella, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al proceso electoral colombiano y aseguró que la administración estadounidense mantendrá una vigilancia cercana sobre el desarrollo de los comicios en el país.
“Vamos a ser muy forzados en asegurar que haya una elección libre y justa en Colombia, y hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que eso suceda”, afirmó Rubio.
Las declaraciones se producen en medio de la creciente controversia que rodea las elecciones presidenciales en Colombia, marcada por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude electoral y por las denuncias de compra de votos que han surgido en los últimos días de cara a la segunda vuelta.