En vivo | Todos los ojos del mundo están puestos en Nueva York: hasta el tiempo de hidratación la final del Mundial ha sido pareja en España y Argentina

Los argentinos, además, buscan ser los primeros bicampeones mundiales desde que lo logró Brasil ganando los torneos de 1958 y 1962. Además, sueñan con conseguir el cuarto título que los ponga en la misma línea de Italia y Alemania, solo a un campeonato de los brasileños, que son los máximos ganadores de la historia del torneo. Los españoles, por su parte, sueñan con volver a levantar el trofeo de 6,175 kilos, hecho con oro macizo de 18 quilates, que diseñó el escultor italiano Silvio Gazzaniga junto a la empresa G.D.E Bertoni en Milán, Italia, en 1973 que le entregan al campeón del torneo cada cuatro años. Los ibéricos lo levantaron hace 16 años, en Sudáfrica 2010, cuando su Lamine apenas tenía 3 años.

Siga aquí el minuto a minuto del partido: Minuto 25: el encuentro ha estado parejo. Ninguno de los dos equipos han generado muchas opciones de riesgo en el arco del rival. De momento, el juego ha sido táctico y tenso en la mitad de la cancha. El juego se detuvo. Pusieron el Asereje, la canción de The Ketchup, en el tiempo de hidratación. Minuto 5: el seleccionado español ha generado un par de opciones de peligro en el arco defendido por el argentino Emiliano Martínez. Sin embargo, no lograron concretarlas. Los argentinos, por su parte, no han llegado con claridad al área de Simon. Estos son los titulares de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez.