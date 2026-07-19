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En vivo | Todos los ojos del mundo están puestos en Nueva York: hasta el tiempo de hidratación la final del Mundial ha sido pareja en España y Argentina

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan su bicampeonato, mientras que los ibéricos quieren su segunda corona de Copa de Mundo en la historia.

  • Todo está listo para la disputa del partido de la final del Mundial de Norteamérica, entre Argentina y España, en el MetLife Stadium de Nueva York. Foto: X Copa Mundial FIFA @fifaworldcup_es
    Todo está listo para la disputa del partido de la final del Mundial de Norteamérica, entre Argentina y España, en el MetLife Stadium de Nueva York. Foto: X Copa Mundial FIFA @fifaworldcup_es
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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En pocas horas se termina la utopía. Ya casi se acaba la Copa del Mundo de Norteamérica, pero antes, por 90 minutos (o más, si hay tiempo extra), todo el planeta –o casi todo–, tiene los ojos puestos en lo que pase en colosal estadio MetLife de Nueva Jersey, cerca de Nueva York, en el partido entre Argentina y España que define al campeón de la vigesimotercera edición del Mundial, que se juega 96 años después de la primera.

Cerca de 2.000 millones de personas, de acuerdo con las proyecciones que se tienen hechas, estarán mirando, en diferentes partes del planeta, el partido en que Lionel Messi busca su segundo título mundial; mientras que el joven Lamine Yamal, para muchos heredero del trono del fútbol, sueña con ganar su primera Copa del Mundo con apenas 19 años.

Los argentinos, además, buscan ser los primeros bicampeones mundiales desde que lo logró Brasil ganando los torneos de 1958 y 1962. Además, sueñan con conseguir el cuarto título que los ponga en la misma línea de Italia y Alemania, solo a un campeonato de los brasileños, que son los máximos ganadores de la historia del torneo.

Los españoles, por su parte, sueñan con volver a levantar el trofeo de 6,175 kilos, hecho con oro macizo de 18 quilates, que diseñó el escultor italiano Silvio Gazzaniga junto a la empresa G.D.E Bertoni en Milán, Italia, en 1973 que le entregan al campeón del torneo cada cuatro años. Los ibéricos lo levantaron hace 16 años, en Sudáfrica 2010, cuando su Lamine apenas tenía 3 años.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Minuto 25: el encuentro ha estado parejo. Ninguno de los dos equipos han generado muchas opciones de riesgo en el arco del rival. De momento, el juego ha sido táctico y tenso en la mitad de la cancha. El juego se detuvo. Pusieron el Asereje, la canción de The Ketchup, en el tiempo de hidratación.

Minuto 5: el seleccionado español ha generado un par de opciones de peligro en el arco defendido por el argentino Emiliano Martínez. Sin embargo, no lograron concretarlas. Los argentinos, por su parte, no han llegado con claridad al área de Simon.

Estos son los titulares de Argentina:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Estos son los titulares de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

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