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Ejército advierte sobre estafas a familias de víctimas en accidente del avión Hércules en Putumayo

Los parientes de los 69 fallecidos han denunciado la exigencia de dinero para identificar y recibir los cuerpos de los soldados que murieron en la tragedia el pasado 23 de marzo. El Ejército hizo una advertencia al respecto.

  • Advierten sobre estafas que estarían haciendo a las familias de los soldados que murieron en el avión Hércules, en Putumayo. FOTO: Cortesía Ministerio de Defensa
    Advierten sobre estafas que estarían haciendo a las familias de los soldados que murieron en el avión Hércules, en Putumayo. FOTO: Cortesía Ministerio de Defensa
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 5 horas
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El Estado colombiano continúa acompañando a los familiares de las víctimas del accidente del avión Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial, ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. La tragedia ha generado un profundo dolor en el país, debido a reportes que indican que 69 soldados perdieron la vida cuando la aeronave colisionó pocos minutos después de despegar.

Sobre este hecho, también hicieron un llamado a las familias de las víctimas para que estén atentas a la información proporcionada por el Ejército Nacional y, bajo ninguna circunstancia, acepten ayuda de terceros para realizar los trámites de identificación y entrega de los cuerpos. Por tal motivo, reiteraron la importancia de mantener “extrema precaución” frente a este tipo de estafas.

“Se reitera que todos los trámites relacionados con seguros obligatorios y subsidios, así como los servicios funerarios, son completamente gratuitos, no requieren intermediarios y se centralizan a través de los centros de familia a nivel nacional”, se lee en un comunicado.

Lea también: MinDefensa anunció el retiro de dos aviones Hércules luego de la tragedia en Putumayo que cobró 69 vidas, ¿hay crisis aérea?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que a algunos familiares les estaban indicando que debían pagar para identificar los cuerpos. “Eso es falso”, advirtió, enfatizando que todos los costos del proceso serán asumidos por el Estado colombiano.

“El Comando de Personal invita a las familias a comunicarse directamente al número 312 242 6437 para recibir orientación sobre el proceso de cesantías”, añaden en el documento.

La aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones, según el balance oficial. Los campesinos sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.

El presidente Gustavo Petro señaló a su antecesor Iván Duque de haber recibido un avión “chatarra” de Estados Unidos. “Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuanto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años”?, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.

Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto.

Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”.

Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís. El apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina.

Siga leyendo: ”La experiencia de un piloto sí es importante, pero no lo es todo”: críticas a Petro por versiones sobre accidente de Hércules

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