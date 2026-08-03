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¿Cómo nace una ballena jorobada? Un video muestra el extraordinario momento del parto

Pocas personas han presenciado el nacimiento de una ballena jorobada y aún menos lo han registrado en video. Un dron captó el instante en que una cría llegó al mundo y tomó su primera bocanada de aire, un hecho excepcional que podría ayudar a la investigación científica.

  • Un dron captó el momento en que una ballena jorobada dio a luz a su cría, un registro poco común que podría aportar información valiosa para el estudio y la conservación de estos mamíferos marinos. FOTO: orrcaaustralia y forrestfov vía Instagram.
    Un dron captó el momento en que una ballena jorobada dio a luz a su cría, un registro poco común que podría aportar información valiosa para el estudio y la conservación de estos mamíferos marinos. FOTO: orrcaaustralia y forrestfov vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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Un video grabado con un dron captó uno de los momentos más difíciles de observar en la naturaleza: el nacimiento de una ballena jorobada. El registro muestra el instante en que la cría emerge del cuerpo de su madre y nada de inmediato hacia la superficie para tomar su primera bocanada de aire.

Las imágenes fueron difundidas por la organización australiana ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), dedicada al rescate e investigación de cetáceos, que calificó el registro como un posible aporte para el estudio del comportamiento de estos mamíferos marinos.

Según explicó el autor del video, todo comenzó cuando observó a una ballena adulta desplazándose lentamente en aguas poco profundas. Al creer que el animal simplemente estaba descansando, decidió elevar un dron para registrar el momento en que saliera a respirar.

Mientras la ballena ascendía hacia la superficie, dio a luz a su cría, que instantes después nadó por sí sola para respirar por primera vez. La madre reaccionó de inmediato, girando rápidamente para reunirse con el recién nacido y acompañarlo durante sus primeros minutos de vida.

Lea aquí: ¡Temporada de ballenas en el Pacífico colombiano! Fechas para ver el espectáculo natural

Tras el avistamiento, el operador notificó el hallazgo a ORRCA y continuó documentando el comportamiento de ambos animales junto con otros colaboradores de la organización.

Los investigadores siguieron observando a la madre y a la cría durante varias horas, hasta el atardecer, recopilando información que podría ayudar a comprender mejor el comportamiento de las ballenas jorobadas durante el parto y los primeros momentos de vida de sus crías.

El autor del registro aseguró que presenciar este nacimiento fue una experiencia irrepetible y expresó su satisfacción porque las imágenes puedan contribuir al conocimiento científico sobre esta especie.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo nacen las ballenas jorobadas y por qué este video es tan importante?
Las ballenas jorobadas paren a sus crías en el agua, que deben subir rápidamente a la superficie para respirar. Los registros audiovisuales de estos nacimientos son muy poco comunes, por lo que pueden aportar información valiosa para la investigación científica.
¿Por qué es tan difícil grabar el nacimiento de una ballena jorobada?
El parto de las ballenas suele ocurrir lejos de las personas y dura poco tiempo. Además, estos mamíferos pasan gran parte de su vida en mar abierto, por lo que captar el momento exacto del nacimiento es excepcional.
¿Cómo respiran las crías de ballena jorobada al nacer?
Las crías deben llegar a la superficie pocos segundos después de nacer para tomar su primera bocanada de aire. Desde ese momento dependen de la respiración pulmonar y permanecen cerca de su madre durante sus primeras etapas de vida.
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