Evite caer en estafas por falsas donaciones tras el terremoto: algunos consejos para ayudar de forma segura

El temblor de la tierra que golpeó a Colombia duró casi dos minutos, pero el acecho de los delincuentes no da tregua. Tras la reciente emergencia sísmica en el país, una sombra de engaños intenta sacar provecho de las pérdidas de las familias damnificadas y de la buena fe de quienes buscan ayudar. Le puede interesar: En video | Indignante: Saquearon tractocamión con ayudas para damnificados por el terremoto en Buenaventura La Alcaldía de Manizales emitió recientemente un llamado urgente a damnificados, voluntarios y donantes para mantenerse atentos ante personas inescrupulosas que recolectan dinero, ropa y suministros a nombre de los afectados. Falsos subsidios, censos fraudulentos, campañas engañosas y mensajes que suplantan a autoridades componen la gama delictiva detectada hasta ahora. Paralelamente, el Centro Cibernético de la Policía Nacional advirtió sobre modalidades de phishing e intentos de ingreso no autorizado a viviendas con intenciones de hurto.

Haga trámites oficiales: no pague para recibir o dar ayudas

Una señal de alerta inconfundible, según las recomendaciones de las autoridades, es que alguien solicite dinero para registrar a una persona como afectada, gestionar un subsidio o garantizar una ayuda. Y es que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) precisó que el Registro Único de Damnificados forma parte de la ruta institucional segura y gratuita. Cualquier cobro por estos procesos es ilegal y posible intento de robo. Por eso la Superintendencia Financiera recomienda verificar toda la oferta directa de ayuda con las entidades oficiales. A través de aplicaciones de mensajería y redes sociales circulan enlaces con falsas promesas de ayudas económicas que dirigen a formularios dudosos. De esta manera, la recomendación de la entidad es no acceder a plataformas mediante links recibidos por chat o correo, sino digitar directamente la dirección web oficial en el navegador. Además, bajo ninguna circunstancia entregue por llamadas, WhatsApp o enlaces la siguiente información: -Contraseñas o claves bancarias. -Códigos de seguridad o verificación. -Datos de tarjetas e información financiera.

Canales legítimos para realizar donaciones

La Administración Municipal de Manizales, así como las otras alcaldías locales, aclararon que no realizan recolección de dinero en efectivo en las calles ni directamente a los ciudadanos. Quienes requieran verificar procesos pueden acudir a los puntos de atención dispuestos en la ciudad. Para donaciones económicas dirigidas a los damnificados, el canal autorizado es el Fondo Solidario de la Cámara de Comercio en el Banco Davivienda, cuenta corriente No. 056008556997514, llave @8908010426. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ante campañas independientes de alimentos o medicinas, compruebe quién las organiza, de dónde provienen, qué institución las respalda y el destino final de los recursos antes de entregar cualquier aporte, sea dinero, alimentos, etc.

Ruta de respuesta ante casos de estafa

Si ya entregó datos financieros por error, comuníquese inmediatamente con su banco por los canales oficiales. Si compartió claves o contraseñas, cámbielas en el sitio web oficial de la entidad y reporte el hecho ante la Policía Nacional mediante sus mecanismos de denuncia de delitos informáticos. También le puede interesar: Claudia López recibirá casi $5.000 millones por reposición de votos: ¿cuánto les correspondería a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo?

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