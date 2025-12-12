La exigencia de ‘Pipe Tuluá’ para negociar con el Gobierno: lo que se sabe

Hace pocas horas y de acuerdo con información difundida por El Tiempo, se conoció que el Gobierno colombiano abrió la puerta para entablar acercamientos exploratorios con la banda criminal La Inmaculada, señalada de sembrar terror en Tuluá y el norte del Valle del Cauca.

En ese sentido, el Presidente Gustavo Petro firmó un decreto que autorizó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a establecer los primeros contactos con esta estructura de crimen organizado, encabezada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien además enfrenta una orden de extradición hacia Estados Unidos.

La resolución, fechada al 5 de diciembre, delega al director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, y a dos de sus funcionarios la tarea de adelantar estos acercamientos bajo estricta confidencialidad y siguiendo las instrucciones transmitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Consultado por El Tiempo, Lemus afirmó que por ahora el proceso está en su fase inicial: “Estamos caracterizando a miembros de La Inmaculada, aún no nos hemos sentado con ellos”, señaló.

