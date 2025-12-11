Gobierno Petro autoriza la extradición de ‘Pipe Tuluá’ a EE. UU. por narcotráfico

El Gobierno de Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, solicitado por una corte federal de Texas por cargos de narcotráfico. La decisión, revelada en una reciente investigación del diario El Tiempo, coincide con los acercamientos anunciados por el Ejecutivo para explorar diálogos de paz con la banda criminal La Inmaculada, de la cual Marín es considerado su máximo jefe.
Entérese: Intento de “Pipe Tuluá” de colarse a la “paz total” pone lupa a las gestorías
Según informó El Tiempo, la resolución 440 de 2025 —firmada por el presidente Petro y el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga— avala que Marín comparezca ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde es requerido por su rol en el envío, tráfico y fabricación de cocaína. La acusación del 11 de septiembre de 2024 lo señala como parte de una red que habría movido cargamentos hacia territorio estadounidense.