Gobierno Petro autoriza la extradición de ‘Pipe Tuluá’ a EE. UU. por narcotráfico

El Gobierno de Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, solicitado por una corte federal de Texas por cargos de narcotráfico. La decisión, revelada en una reciente investigación del diario El Tiempo, coincide con los acercamientos anunciados por el Ejecutivo para explorar diálogos de paz con la banda criminal La Inmaculada, de la cual Marín es considerado su máximo jefe. Entérese: Intento de “Pipe Tuluá” de colarse a la “paz total” pone lupa a las gestorías Según informó El Tiempo, la resolución 440 de 2025 —firmada por el presidente Petro y el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga— avala que Marín comparezca ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde es requerido por su rol en el envío, tráfico y fabricación de cocaína. La acusación del 11 de septiembre de 2024 lo señala como parte de una red que habría movido cargamentos hacia territorio estadounidense.

Marín, condenado en Colombia a 30 años de prisión por 46 homicidios, permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires con medidas de seguridad reforzadas, luego de que las autoridades concluyeran que el Inpec no garantizaba condiciones adecuadas para mantenerlo en La Picota. El jefe de La Inmaculada intentó frenar el proceso buscando ser designado gestor de paz, pero tras el concepto favorable de la Corte Suprema, el Ejecutivo firmó la entrega. Su defensa sostiene que la decisión aún no ha sido notificada. Lea también: EXCLUSIVO: El sargento “Kevin”, otro eslabón perdido de los archivos de “Calarcá” La extradición reabre interrogantes sobre quién liderará los acercamientos con La Inmaculada, labor inicialmente atribuida al director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, entidad que enfrenta señalamientos por presuntos nexos con disidencias.

Además, la entrega de Pipe Tuluá se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno, como el proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo, en un contexto marcado por la reciente inclusión del presidente Petro y su círculo cercano en la Lista Clinton y la descertificación de Washington en la lucha contra las drogas. Conozca: Captura de “Mono Gerly” pone la lupa sobre las redes del ELN en España. ¿Qué otros operativos se han hecho en ese país? En la documentación estadounidense, la DEA detalla que La Inmaculada tendría vínculos con carteles como La Línea, Sinaloa y la Oficina de Envigado, y que Marín habría coordinado envíos de cocaína mediante lanchas rápidas y barcos pesqueros hacia Centroamérica, para luego distribuirla en ciudades como Denver y Dallas.

