Go home: Migración Colombia inadmitió a más de 70 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro por alertas de turismo sexual

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó recientemente que ha inadmitido durante 2025 a más de 70 ciudadanos extranjeros a su arribo al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, tras identificar alertas asociadas a posibles casos de turismo con fines de explotación sexual.
Le puede interesar: Dos hermanos: los hombres que fueron torturados e incinerados cerca de una quebrada del corregimiento Altavista, en Medellín
La entidad aseguró que una de las decisiones más recientes se presentó cuando un ciudadano de nacionalidad peruana arribó al país en un vuelo de la aerolínea Jetsmart y fue sometido a los filtros de control migratorio.