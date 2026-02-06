Seis personas atrapadas por explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

En la noche de este 5 de febrero, una explosión en la mina ‘Mata Siete’, ubicada en la vereda Peñas de Guachetá, Cundinamarca, desató una emergencia en la zona rural del municipio. Hasta el momento se conoce que al menos seis personas se encontrarían atrapadas tras la detonación. Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, esta explosión se produjo por “la alta acumulación de gases al interior de la mina”, que, según el mandatario, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, “ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate. No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual”.

La mina está ubicada en una zona de difícil acceso, donde se extrae el carbón que no queda exactamente en Guachetá, sino en una vereda aledaña, Las Peñas. El hecho, que se habría originado en uno de los túneles principales por fuga de gases, se encuentra bajo un operativo de rescate por parte del cuerpo de bomberos de Chocontá. Si bien las autoridades continúan con los esfuerzos, las labores de rescate son complejas, ya que los mineros se encuentran a más de 170 metros bajo tierra. A eso se le suman los niveles críticos de gas que se han registrado dentro de la mina. “Me informaron de un incidente minero, posiblemente una explosión por acumulación de gases. Tenemos seis personas atrapadas y, en el momento, no sabemos el estado de estas personas”, dijo el subteniente Albeiro Aguillón, comandante de Bomberos de Chocontá a Noticias Caracol.

La operación de rescate

El Cuerpo de Bomberos de Chocontá, socorristas de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y trabajadores de la propia mina trabajan conjuntamente desde el primer reporte de la explosión. Las familias de los mineros permanecen en vigilia a la entrada de la mina, esperando que las autoridades logren rescatar a los mineros que se encuentran atrapados tras esta emergencia. Por su parte, el capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), relató un último reporte oficial a la 1:22 a. m. de esta madrugada: “Se instala por parte de la Agencia Nacional de Minería ventilador y se trabaja en superficie con 2 retroexcavadoras para mejorar el circuito de ventilación. Sigue operación de rescate en mina ‘Mata Siete’”.