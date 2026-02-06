David Colmenares presenta el Centro de Soluciones de Allianz y apuesta al mercado paisa

América Latina se consolida como el mercado más dinámico para la industria aseguradora. Aunque la región representa apenas el 3% de las primas globales, el negocio creció a tasas cercanas al 11% anual en los últimos cinco años y todavía muestra bajos niveles de penetración, lo que abre espacio para nuevos productos, canales de distribución y expansión del portafolio corporativo, según el más reciente Informe Global de Seguros de McKinsey. En ese contexto de oportunidades —pero también de mayor competencia y presión sobre precios— las compañías ajustan su estrategia. En Colombia, Allianz Commercial reforzó su operación para empresas medianas y grandes, impulsa líneas como ciberseguridad y agroindustria, y acaba de inaugurar en Miami un hub regional que centralizará capacidades de reaseguro y suscripción para América Latina. Conozca: Venta de pólizas de salud en Colombia marca récord en medio de la crisis de las EPS David Colmenares, CEO de Allianz Colombia y managing director regional, habló con EL COLOMBIANO sobre los desafíos del llamado “mercado blando”, el crecimiento del negocio corporativo en Antioquia y los planes de la aseguradora para 2026.

¿Cuáles fueron los principales logros y desafíos de Allianz Commercial en Colombia y LatAm en 2025, y cómo impactaron en el rendimiento de la empresa? ¿Hubo algún ramo de seguros corporativos que destacara por su rendimiento en 2025?

“2025 estuvo marcado por un “mercado blando” a nivel global y regional. Las tasas de reaseguro y, en consecuencia, las de seguros, cayeron con fuerza, especialmente en líneas como cyber, donde en algunos países bajaron más del 50%. Eso hizo que crecer fuera un reto para todas las compañías. En ese contexto, en Colombia logramos cumplir nuestro plan y mantener la rentabilidad. A nivel regional estuvimos un poco por debajo de las metas de crecimiento, en parte por la agresividad de mercados como Brasil, pero aun así superamos nuestros objetivos de rentabilidad y consolidamos nuestro modelo operativo. Por ramos, tuvimos desempeños destacados en aviación, donde sumamos cinco nuevos negocios y crecimos 37% en primas emitidas. También crecieron líneas como obra civil terminada y energía, con aumentos cercanos al 10%, al igual que el segmento pyme. Estos resultados nos permitieron compensar la presión en precios y fortalecer la disciplina técnica del portafolio”.

¿Cuáles son las metas estratégicas de Allianz Commercial en Colombia y la región para 2026, y cómo planean alcanzarlas?

“En Colombia estamos concentrados en fortalecer nuestra atención al segmento corporativo. Por eso lanzamos el Allianz Commercial Center, un espacio especializado para intermediarios y clientes medianos y grandes que nos permite dar respuestas más ágiles y soluciones integrales. La apuesta es ganar participación con una estrategia de venta cruzada, recuperar clientes y trabajar de manera más coordinada entre las áreas técnicas y comerciales. También seguiremos impulsando líneas como cyber y empezaremos a desarrollar soluciones para el sector agrícola, además de reforzar la consultoría de riesgos y la gestión de siniestros como elementos diferenciales del servicio. Todo esto bajo una premisa: ser más eficientes, porque creemos que el mercado blando va a mantenerse por más tiempo. Siga leyendo: Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo A nivel regional, la principal novedad es la apertura del hub de Miami, desde donde centralizaremos capacidades de reaseguro y suscripción para América Latina. La idea es estar más cerca de clientes y corredores y apoyar negocios multinacionales, cada vez más relevantes para empresas colombianas que operan fuera del país”.

¿Qué estrategias están implementando para aumentar o fortalecer la participación de mercado en los ramos corporativos? ¿Hay algún ramo específico en el que estén enfocados para crecer en 2026?

“Estamos invirtiendo fuerte en tecnología y análisis de datos para mejorar la suscripción, cotizar más rápido y ajustar precios según el tipo de riesgo y la ubicación. Eso nos permite ser más competitivos sin sacrificar rentabilidad. Al mismo tiempo, estamos fortaleciendo la formación técnica de nuestros equipos con el respaldo global del Grupo Allianz, para elevar los estándares de servicio y tomar decisiones más precisas. En Colombia buscamos crecer en todos los ramos corporativos, con especial énfasis en responsabilidad civil y líneas financieras, donde proyectamos aumentos cercanos al 25%. También esperamos crecimientos de doble dígito en property e ingeniería, entre 11% y 13%. A nivel regional, la estrategia pasa por diversificar el portafolio y mantener disciplina técnica para sostener un crecimiento rentable”.

¿Qué iniciativas específicas está desarrollando Allianz Commercial en Medellín y Antioquia y en qué ramos se está moviendo la compañía en la región?

“Antioquia es una de las plazas estratégicas para Allianz Commercial. Siempre ha sido un polo de crecimiento, resiliencia y creatividad para el país, y queremos acompañar esa expansión”, afirmó Colmenares. La aseguradora ha participado en el desarrollo de medianas y grandes empresas locales y en proyectos de infraestructura clave, como el aseguramiento de la operación del Metro de Medellín, que cubre desde hace varios años.

En Antioquia, Allianz Commercial trabaja con 24 intermediarios especializados y asegura proyectos estratégicos como el Metro de Medellín, además de ofrecer coberturas en ramos corporativos como propiedad, responsabilidad civil, transporte y cyber. FOTO: Arango Gómez, Humberto / Germán Espinal.

Para fortalecer su presencia, la compañía puso en marcha el Allianz Commercial Center, un modelo de atención especializada para corredores corporativos. En la regional Antioquia trabaja con 24 intermediarios y busca elevar su productividad cerca de 20%. Desde allí atiende todos los ramos empresariales —propiedad, responsabilidad civil, líneas financieras, cyber, transporte y construcción— con soluciones para compañías que operan tanto a nivel local como multinacional.

¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado de seguros corporativos en Colombia? ¿Cómo se está adaptando Allianz a estas tendencias?

“Nosotros somos una compañía que mira el negocio en el largo plazo. No nos enfocamos tanto en la coyuntura, porque siempre va a haber vientos a favor y en contra. En Colombia toda la vida hemos hablado de crisis, de algo que está pasando, pero la realidad es que para Allianz esos momentos terminan siendo oportunidades. Lea aquí: Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia Incluso variables como el dólar o las tasas de interés pueden jugar a favor. Un dólar más alto nos permite comprar más capacidad de reaseguro y resolver más riesgos desde lo local, y las tasas también fortalecen el ingreso de nuestras inversiones. Entonces preferimos mantener disciplina técnica y seguir construyendo con calma, más que reaccionar al ruido del mercado. Dicho eso, sí vemos tendencias claras: los riesgos cibernéticos están creciendo mucho y las empresas están pidiendo más protección, por eso hemos ampliado nuestra oferta en cyber. Y, al mismo tiempo, estamos invirtiendo fuerte en tecnología y digitalización para cotizar más rápido, ser más eficientes y mejorar la experiencia de clientes e intermediarios”.

Usted ha mencionado el Allianz Commercial Center en Colombia y el Hub regional en Miami. ¿Qué son exactamente y cómo funcionan?

“Allianz Commercial nace de integrar los seguros corporativos del grupo —los grandes riesgos y los negocios medianos— bajo una sola cara frente al mercado, con la misma capacidad y condiciones. La idea es que el cliente no tenga que ir a diferentes equipos para encontrar soluciones, sino que todo esté concentrado en una misma plataforma. En Colombia eso se materializa en el Allianz Commercial Center, un espacio físico en ciudades como Bogotá y Medellín donde los intermediarios reciben atención especializada y más ágil. Y a nivel regional está el Hub de Miami, que funciona como el centro de comando para América Latina: allí se concentran los equipos de suscripción y reaseguro que respaldan los negocios desde México hasta Argentina, lo que nos permite responder con mayor rapidez y cercanía a corredores y clientes”.

¿Dónde se mueve hoy el negocio de los seguros?