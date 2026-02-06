David Colmenares presenta el Centro de Soluciones de Allianz y apuesta al mercado paisa

América Latina se consolida como el mercado más dinámico para la industria aseguradora. Aunque la región representa apenas el 3% de las primas globales, el negocio creció a tasas cercanas al 11% anual en los últimos cinco años y todavía muestra bajos niveles de penetración, lo que abre espacio para nuevos productos, canales de distribución y expansión del portafolio corporativo, según el más reciente Informe Global de Seguros de McKinsey.
En ese contexto de oportunidades —pero también de mayor competencia y presión sobre precios— las compañías ajustan su estrategia. En Colombia, Allianz Commercial reforzó su operación para empresas medianas y grandes, impulsa líneas como ciberseguridad y agroindustria, y acaba de inaugurar en Miami un hub regional que centralizará capacidades de reaseguro y suscripción para América Latina.
David Colmenares, CEO de Allianz Colombia y managing director regional, habló con EL COLOMBIANO sobre los desafíos del llamado “mercado blando”, el crecimiento del negocio corporativo en Antioquia y los planes de la aseguradora para 2026.