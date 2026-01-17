Tragedia minera en Boyacá: cuatro personas murieron por acumulación de gases en un socavón

Según las primeras informaciones, entre los fallecidos se encuentran tres mineros y una joven que se desempeñaba como encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO), que al parecer se encontraba realizando labores de inspección o control cuando ocurrió la acumulación masiva de gases que impidió la salida de los trabajadores en la tarde del viernes.

Una nueva tragedia se presenta en la minería en Colombia al confirmarse el fallecimiento de cuatro personas en la mina El Diamante 42 del municipio de Socha Viejo, Boyacá .

Pese a los esfuerzos de los organismos de socorro y del equipo de Salvamento Minero, el ambiente gaseado de la mina resultó letal para las cuatro personas.

Medios locales dieron a conocer las identidades de las víctimas. Entre ellas se encuentra Esteban Estupiñán, operador minero oriundo del municipio de Paz de Río; Ricardo Carreño Sepúlveda, también operador minero y residente en Socha; y Yeison, trabajador minero oriundo del mismo municipio. La cuarta víctima es Angélica Zárate, profesional SISO, oriunda igualmente de Paz de Río, quien se encontraba dentro del socavón cuando ocurrió la acumulación masiva de gases.

Según el portal Matinal Noticias, la presencia de la profesional en el área sugiere que, al momento de la emergencia, se adelantaban labores de inspección o control de las condiciones de seguridad. Sin embargo, la alta concentración de gases impidió la salida de los trabajadores. Aunque los organismos de socorro y el equipo de Salvamento Minero ingresaron a la mina poco después de las 5:00 de la tarde, el ambiente resultó letal para las cuatro personas.

Lea también: Ellos eran la pareja de adultos mayores que fue víctima de aparatoso choque múltiple en Bogotá

La tragedia generó conmoción no solo entre las familias de los trabajadores, sino también en el gremio de profesionales de la seguridad minera en Boyacá, al tratarse de una emergencia ocurrida durante labores de verificación.

Autoridades locales y la Agencia Nacional de Minería iniciaron las investigaciones para establecer por qué fallaron los sistemas de ventilación y detección de gases en esta infraestructura minera y si existieron omisiones técnicas u operativas que contribuyeran a la emergencia.