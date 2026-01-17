Al menos 30 guerrilleros muertos por combate entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare

Al menos 30 personas perdieron la vida en medio de un enfrentamiento entre las dos corrientes del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezadas por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.

El combate habría ocurrido este viernes en una zona rural conocida como El Retorno, la cual estaría en medio de las disputas internas por el control territorial.

De acuerdo con información preliminar, efectivos de la compañía Isaías Carvajal, afín a Calarcá, se enfrentaron a guerrilleros de la compañía Martín Villa, de ‘Mordisco’, en la carretera que comunica la vereda La Paz con la vereda La Libertad.