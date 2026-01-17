x

Al menos 30 guerrilleros muertos por combate entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare

Los enfrentamientos entre estas facciones habrían ocurrido en una zona rural conocida como El Retorno, en Guaviare. El Ejército Nacional investiga los hechos.

    Enfrentamiento entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare dejaron al menos 30 muertos. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Al menos 30 personas perdieron la vida en medio de un enfrentamiento entre las dos corrientes del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezadas por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.

El combate habría ocurrido este viernes en una zona rural conocida como El Retorno, la cual estaría en medio de las disputas internas por el control territorial.

Lea también: Petro le dice al ELN que “se sienten y reflexionen” tras ataque en Tibú que dejó un soldado muerto y otros cuatro heridos

De acuerdo con información preliminar, efectivos de la compañía Isaías Carvajal, afín a Calarcá, se enfrentaron a guerrilleros de la compañía Martín Villa, de ‘Mordisco’, en la carretera que comunica la vereda La Paz con la vereda La Libertad.

En el lugar quedaron entre 20 y 30 cuerpos sin vida, presuntamente de integrantes de la compañía Martín Villa. Autoridades militares han distribuido fotografías en las que se pueden ver cuerpos con indumentaria de camuflaje, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento directo entre estructuras armadas.

Entérese: Revelan que René Guarín, nuevo director de la DNI, participó en secuestros cuando era del M-19

“Tropas de la Brigada 22 realizan las labores de verificación sobre la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, donde se reportó en las últimas horas la muerte de varias personas, tras posibles confrontaciones entre el grupo armado organizado residual (GAO-r) Martín Villa Bloque Amazonas facción Iván Mordisco y el GAO-r estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño facción Calarcá”, escribió el Ejército Nacional en un post de X.

Y agregan: “Informaciones preliminares darían cuenta que los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del bloque Amazonas facción Iván Mordisco”.

La información ha sido trasladada al mando militar, que trabaja para verificar lo ocurrido, determinar los hechos y evaluar su impacto en el orden público.

La región de Guaviare es clave para la movilidad, las economías ilegales y el control territorial de los grupos armados que operan en Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son Iván Mordisco y Calarcá Córdoba?
Son jefes de facciones disidentes de las FARC que se disputan el control del Estado Mayor Central tras su ruptura interna.
¿Por qué se enfrentan las disidencias de las FARC?
Por control territorial, rutas del narcotráfico y liderazgo político-militar tras el fracaso de los diálogos internos.
