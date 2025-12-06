x

Expresidente Gaviria casi pierde un escudero de Quilates y otros secretos en De Buena Fuente

Además, Angie Rodríguez reapareció firme en su cargo: tras la confusión en Palacio, volvió el jueves, retomó el mando y advirtió que “aquí estoy y aquí me quedo”.

  • A la izquierda, Lidio García, actual presidente del Senado. De fondo, César Gaviria, presidente del Partido Liberal. FOTOS: COLPRENSA
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La disputa hasta última hora por quién sería la cabeza de lista del Partido Liberal estuvo a punto de generar un divorcio entre el expresidente César Gaviria y uno de sus mayores escuderos, el actual presidente del Senado Lidio García.

Si bien desde hace meses el congresista reclamaba el #1 de la lista liberal, el director del Partido resolvió ubicar allí a su hija, María Paz Gaviria, exdirectora de la feria ArtBo y sin experiencia en política.

Lea también: Los liberales le cierran la puerta al Frente Amplio de Petro y Roy Barreras: “No seremos los sepultureros de la Constitución”

Fuentes del primer círculo de García le contaron a este diario que el pulso fue hasta última hora y apenas se resolvió esta semana luego de que García dijo sin ambages que de no ser él daría un paso al costado de la colectividad, lo que representaría un duro golpe para los intereses de Gaviria, teniendo en cuenta que el congresista es uno de sus más fieles e incondicionales escuderos en la bancada.

Hubo molestia, reclamos y enfado; sin embargo, al final prevalecieron los acuerdos y el expresidente respetó el puesto de García, nada menos que el senador liberal más votado en las elecciones de 2022, cuando obtuvo más de 159.000 apoyos, lo que ratificó su caudal electoral y lo hizo –como buen cabeza de lista–, jalonador de sus compañeros. Eso sí, Gaviria le habría puesto una condición al congresista: aportarle a María Paz entre 10.000 y 15.000 votos.

La gestora cultural tendrá como fórmula a la Cámara en Bogotá a la chef Leonor Espinosa. ¿Le resultará la jugada al expresidente Gaviria?

Angie Rodríguez: “aquí estoy y aquí me quedo”

Esta semana fue tan convulsa en Casa de Nariño que primero se anunció la salida de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y luego se echó para atrás la decisión, en medio de un ambiente de opacidad y polémicas.

Este diario conoció que la funcionaria, quien denunció haber sufrido un ataque contra la casa de sus padres, se volvió a establecer del todo en su cargo el jueves y empezó a mandar con más fuerza que antes. A algunos les dijo que iba a cambiar el rumbo del Fondo de Adaptación, que dirige por encargo.

El presidente Petro, mientras tanto, está cada vez más solo en Palacio.

Rozo, la gran damnificada de la lista cerrada

Rozo, la gran damnificada de la lista cerrada: La senadora Yenny Esperanza Rozo fue una de las mayores damnificadas de la conformación de la lista cerrada del Centro Democrático.

Si bien su apuesta era seguir en el Congreso tras cuatro años de trabajo, al final no fue tenida en cuenta y ni siquiera figuró en los 25 primeros renglones de la lista.

El bolígrafo generó descontento y desazón entre la congresista y su círculo más cercano. Rozo debutó en el Senado en 2022 y es hija de Álvaro Rozo, exalcalde de Mosquera (Cundinamarca).

Le puede interesar: Así quedó la lista para Cámara por Antioquia del Centro Democrático para las elecciones de 2026

