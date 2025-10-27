x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Los liberales le cierran la puerta al Frente Amplio de Petro y Roy Barreras: “No seremos los sepultureros de la Constitución”

El jefe de Estado y el exsenador extendieron la invitación al Partido Verde, La U y al liberalismo de Gaitán y López Pumarejo.

  • El Partido Liberal rechazó la invitación de Gustavo Petro y Roy Barreras de unirse al Frente Amplio. FOTOS: Colprensa
    El Partido Liberal rechazó la invitación de Gustavo Petro y Roy Barreras de unirse al Frente Amplio. FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

27 de octubre de 2025
bookmark

El Partido Liberal le dio la espalda al presidente Gustavo Petro y al precandidato presidencial Roy Barreras ante la posibilidad de vincularse al Frente Amplio, cuya consulta interpartidista estaría prevista para celebrarse en marzo de 2026.

Barreras, una de las fichas clave del Gobierno desde su paso por la embajada de Colombia en el Reino Unido, es quien ahora busca aliados para construir el Frente Amplio, que —según él— “unirá a Colombia”.

Entérese: Consulta del Pacto Histórico: votó el 6,8 de los colombianos

Sin embargo, Mauricio Gómez, senador de los liberales, manifestó de manera contundente que desde la bancada no existe intención alguna de volver a integrarse con Gustavo Petro y sus aliados.

“El Partido Liberal Colombiano no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar a un gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda y la seguridad del país, que hoy está en manos de bandidos y criminales que afectan la calidad de vida de nuestra gente”, aseveró Gómez.

Y agregó: “No seremos nosotros los sepultureros de la Constitución del 91, que es lo que ellos buscan a través de una Asamblea Nacional Constituyente, promoviendo más inestabilidad política para nuestro país”, concluyó el senador.

La propuesta de un Frente Amplio de Petro y Roy Barreras

Por su parte, Petro propuso cambiar el nombre de Frente Amplio por “Frente Humano”, al considerar que este se ajusta mejor a los “valores” de bancadas tradicionales como el Partido Verde, La U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo.

“Es importante que ahora se articule el Frente Amplio, les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales de partido verde, la nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto (sic)”, escribió el mandatario respondiendo a un post de EL COLOMBIANO.

La consulta del Pacto Histórico dejó como ganador a Iván Cepeda, con aproximadamente 65 % de los votos, lo que lo convierte en el candidato presidencial de ese bloque para las elecciones de 2026. Carolina Corcho obtuvo cerca del 29 % de los votos, ubicándose en segundo lugar, mientras que Daniel Quintero, aunque había anunciado su retiro, apareció en el tarjetón y alcanzó alrededor del 6%.

Siga leyendo: Antioquia fue el segundo departamento con menor participación en la consulta del Pacto: no llegó ni al 3 % de los votantes

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue la razón principal por la que el Partido Liberal rechazó el Frente Amplio?
Porque considera que ese proyecto busca perpetuar el actual gobierno, destruir instituciones clave y poner en riesgo la Constitución de 1991
¿Qué ofrecían Petro y Roy Barreras al Partido Liberal con el Frente Amplio?
Una alianza que integrara la izquierda y los sectores liberales para definir un candidato único de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
¿Qué consecuencias tiene esta negativa para el proyecto del Frente Amplio?
Significa un obstáculo importante, ya que excluye un partido histórico de centro-izquierda, complicando la amplitud y representatividad de la coalición para 2026.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida