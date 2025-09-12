La exreina de belleza en Bolívar que fue dada de baja junto a su pareja alias Frank, presunto cabecilla del Clan del Golfo

Jaskary Lizeth Páez Martínez, una joven de 21 años recordada como bailarina y reina del Carnaval en Cantagallo, Bolívar, fue identificada como la pareja sentimental de alias ‘Frank’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en la región.

Ambos fueron abatidos en medio de un operativo militar al sur de ese departamento, según informó el Ejército. En la acción, alias ‘Frank’ fue dado de baja junto a Páez, identificada con el alias de La Veneca.

El hecho ocurrió en la vereda Popayal, jurisdicción de San Martín de Loba, cuando tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, del Ejército, sostuvieron un enfrentamiento con integrantes de la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea.

En el lugar se incautaron dos fusiles, municiones y material de inteligencia que, según las autoridades, permitirá debilitar las operaciones del grupo armado en el sur de Bolívar, una zona estratégica para el narcotráfico y la extorsión.

Los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos fueron adelantados por funcionarios de la Policía Judicial.

Alias “Frank” figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados del Clan del Golfo en el sur de Bolívar y era señalado por las autoridades como el responsable de afectaciones directas contra defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares en esa zona del país.