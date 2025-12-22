Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo

La relación sentimental de la congresista Saray Robayo con el empresario Emilio Tapia, condenado en dos de los mayores escándalos de corrupción del país, vuelve a tener consecuencias judiciales. Esta vez, no solo en el terreno político y mediático, donde los cuestionamientos han sido reiterados, sino en el patrimonial, tras conocerse que cinco bienes de su propiedad quedaron cobijados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio dentro del proceso por el caso Centros Poblados.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que, en el marco de las investigaciones por el desfalco al contrato de conectividad rural del Ministerio de las TIC, por el cual Tapia fue condenado, se adoptaron medidas sobre 23 bienes pertenecientes a varios implicados. Entre ellos figuran cinco propiedades a nombre de la congresista Robayo.
Le puede interesar: Extinción de dominio a millonarios bienes de Emilio Tapia y la exministra Karen Abudinen por el caso Centros Poblados