Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo

Entre los bienes afectados figura un penthouse en Coveñas, Sucre, además de otros cuatro inmuebles, dentro del proceso de extinción de dominio por el escándalo de Centros Poblados. Conozca la lista de bienes afectados y el impacto de esta decisión judicial.

  El condenado Emilio Tapia y su esposa, la congresista Saray Robayo. FOTO: Tomada de redes sociales
    El condenado Emilio Tapia y su esposa, la congresista Saray Robayo. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La relación sentimental de la congresista Saray Robayo con el empresario Emilio Tapia, condenado en dos de los mayores escándalos de corrupción del país, vuelve a tener consecuencias judiciales. Esta vez, no solo en el terreno político y mediático, donde los cuestionamientos han sido reiterados, sino en el patrimonial, tras conocerse que cinco bienes de su propiedad quedaron cobijados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio dentro del proceso por el caso Centros Poblados.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, en el marco de las investigaciones por el desfalco al contrato de conectividad rural del Ministerio de las TIC, por el cual Tapia fue condenado, se adoptaron medidas sobre 23 bienes pertenecientes a varios implicados. Entre ellos figuran cinco propiedades a nombre de la congresista Robayo.

Le puede interesar: Extinción de dominio a millonarios bienes de Emilio Tapia y la exministra Karen Abudinen por el caso Centros Poblados

De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, los bienes afectados incluyen un lote en San Bernardo del Viento y el predio El Chinchorro, en Montería, ambos en Córdoba, y tres apartamentos en Coveñas, Sucre, uno de ellos un penthouse. Para la Fiscalía, estos activos estarían vinculados a los recursos desviados en el entramado contractual de Centros Poblados, razón por la cual fueron objeto de medidas cautelares mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

La decisión se adopta bajo el criterio de que parte del patrimonio relacionado con el caso habría sido adquirido o incrementado con dineros de origen ilícito, una línea que las autoridades han venido explorando no solo respecto de los condenados directos, sino también frente a bienes en cabeza de terceros que habrían resultado beneficiados.

El anuncio reaviva la controversia alrededor de Robayo, cuya relación con Emilio Tapia no dejó de generar ruido desde que se hizo pública. Tapia ha sido condenado por corrupción en procesos graves como el carrusel de la contratación en Bogotá y, más recientemente, por el escándalo de Centros Poblados. Aunque las medidas de extinción de dominio tienen carácter patrimonial y no penal, el impacto político es inevitable.

Hace apenas unos días, Emilio Tapia recuperó su libertad en una decisión judicial que generó amplios cuestionamientos. Desde entonces, su reaparición en espacios públicos no ha pasado desapercibida. Ha sido visto realizando compras en centros comerciales y movilizándose en camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Lea aquí: ¿Cómo se hicieron pareja la representante Saray Robayo y Emilio Tapia, condenado por corrupción?

Sobre este punto, se conoció que el condenado por corrupción hace uso de los vehículos de la UNP por su condición de esposo de la congresista Saray Robayo, quien cuenta con esquema oficial de seguridad. De acuerdo con la normativa vigente, al ser su cónyuge, Tapia puede movilizarse en los vehículos asignados a la protección de la parlamentaria, una situación que ha avivado el debate público debido a su historial judicial y a los procesos que aún lo rodean.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué propiedades de Saray Robayo están en extinción de dominio?
La Fiscalía afectó cinco bienes: un penthouse y dos apartamentos en Coveñas (Sucre), un lote en San Bernardo del Viento y el predio “El Chinchorro” en Montería (Córdoba). Se investiga si fueron adquiridos con dineros del desfalco de Centros Poblados.
¿Cuál es la relación entre Saray Robayo y Emilio Tapia?
La congresista Saray Robayo es la pareja sentimental (cónyuge) de Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y el caso Centros Poblados. Esta relación permite que Tapia utilice el esquema de seguridad y vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a ella.
¿Qué significa la medida de extinción de dominio en este caso?
Es una medida cautelar patrimonial. La Fiscalía busca que estos bienes pasen al Estado al considerar que su incremento patrimonial o adquisición tiene un origen ilícito vinculado a los recursos desviados del contrato de conectividad rural del Ministerio TIC.
