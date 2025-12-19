Fact check: Petro difundió video de saqueos en Argentina como si fuera actual, pero era de 2023 y terminó borrándolo

En los casi tres años que completa en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha tenido que rectificar en varias ocasiones sobre lo que comparte en sus redes sociales. La más reciente ocurrió este viernes, cuando compartió un video sobre supuestos saqueos en las afueras de Buenos Aires como si fueran hechos actuales; sin embargo, el material era antiguo y Petro terminó borrando la publicación.

Resulta que el video data del 24 de agosto de 2023, cuando se registró una ola de saqueos en distintas zonas del país latinoamericano, en medio de la crisis económica y la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias de ese año. Las imágenes circularon ampliamente en medios de comunicación y redes sociales en ese momento durante el mandato de Alberto Fernández.

A pesar de ello, el presidente Petro acompañó la publicación con el mensaje: “Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, acompañando el trino con un enlace del supuesto video de los saqueos.