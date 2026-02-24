Petro anuncia que gravará las “ganancias extraordinarias” de los bancos en la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro anticipó a través de su cuenta en X que el decreto de emergencia económica incluirá un gravamen a las ganancias extraordinarias. El mandatario confirmó que el documento será firmado este martes 24 de febrero. El anuncio se conoció en medio de la publicación de los resultados de los bancos, cuyas utilidades crecieron 71% en 2025. Las con mayores ganancias durante el año pasado fueron Bancolombia y GNB Sudameris. Puede leer: Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

Petro cuestiona crecimiento de utilidades bancarias

Para el jefe de Estado, el incremento en las ganancias no responde a un mayor dinamismo de la economía real, sino al comportamiento de las tasas de interés. Según afirmó, este resultado estaría relacionado con “el alza de la tasa interna promovida por el Banco de la República”. Entérese: Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual del impuesto del 4x1.000 “Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado, y es lo más justo que se puede hacer. Es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana (martes 24 de febrero)”, expresó el mandatario.

Emergencia económica por temporada de lluvias

La decisión se enmarca en la temporada de lluvias que ha afectado al país en las últimas semanas, con impactos significativos en varias regiones, especialmente en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. En ese contexto, el Ministerio de Hacienda anunció la declaratoria de una nueva emergencia económica para atender los daños ocasionados por deslizamientos e inundaciones.

Gobierno busca recaudar $8 billones con nuevos impuestos