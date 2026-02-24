x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Petro anuncia que gravará las “ganancias extraordinarias” de los bancos en la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro anunció que la nueva emergencia económica incluirá un impuesto a las ganancias extraordinarias, al señalar que las utilidades de los bancos, que crecieron 71% en 2025, no responden al dinamismo de la economía real.

  • El Gobierno Petro plantea la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas para financiar la emergencia económica. Foto: Colprensa
    El Gobierno Petro plantea la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas para financiar la emergencia económica. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro anticipó a través de su cuenta en X que el decreto de emergencia económica incluirá un gravamen a las ganancias extraordinarias. El mandatario confirmó que el documento será firmado este martes 24 de febrero.

El anuncio se conoció en medio de la publicación de los resultados de los bancos, cuyas utilidades crecieron 71% en 2025. Las con mayores ganancias durante el año pasado fueron Bancolombia y GNB Sudameris.

Puede leer: Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

Petro cuestiona crecimiento de utilidades bancarias

Para el jefe de Estado, el incremento en las ganancias no responde a un mayor dinamismo de la economía real, sino al comportamiento de las tasas de interés.

Según afirmó, este resultado estaría relacionado con “el alza de la tasa interna promovida por el Banco de la República”.

Entérese: Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual del impuesto del 4x1.000

“Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado, y es lo más justo que se puede hacer. Es lo que va en el nuevo decreto de emergencia que voy a firmar mañana (martes 24 de febrero)”, expresó el mandatario.

Emergencia económica por temporada de lluvias

La decisión se enmarca en la temporada de lluvias que ha afectado al país en las últimas semanas, con impactos significativos en varias regiones, especialmente en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda anunció la declaratoria de una nueva emergencia económica para atender los daños ocasionados por deslizamientos e inundaciones.

Gobierno busca recaudar $8 billones con nuevos impuestos

Como parte del paquete inicial de medidas, el Gobierno plantea la creación de un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a personas jurídicas.

Más noticias: Tras reunión con Gobierno, bancos proponen “salvavidas” a regiones en lugar de inversiones forzosas

La meta del Ministerio de Hacienda es lograr un recaudo cercano a los $8 billones, recursos que se destinarían a atender la crisis climática que afecta al menos a ocho departamentos del país.

La propuesta se centra en un impuesto al patrimonio con criterio progresivo, siguiendo esquemas similares a los tributos a la riqueza aplicados en años anteriores.

El objetivo, según ha explicado el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es concentrar la carga en las empresas con mayores patrimonios y evitar impactos sobre las micro, pequeñas y medianas.

Vea aquí: Bancolombia restablece sus servicios tras dos días de fallas y anuncia compensaciones a usuarios

De acuerdo con los lineamientos preliminares, el gravamen comenzaría a aplicarse a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.000 millones.

Para 2026, estos patrimonios pagarían una tarifa marginal del 0,6% hasta los 600.000 UVT (aproximadamente $30.000 millones). Aquellas compañías que superen ese umbral estarían sujetas a una tarifa del 1,2% sobre el excedente.

Actualmente, el impuesto al patrimonio en Colombia aplica únicamente a personas naturales.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida