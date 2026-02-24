Petro anuncia que gravará las “ganancias extraordinarias” de los bancos en la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro anticipó a través de su cuenta en X que el decreto de emergencia económica incluirá un gravamen a las ganancias extraordinarias. El mandatario confirmó que el documento será firmado este martes 24 de febrero.
El anuncio se conoció en medio de la publicación de los resultados de los bancos, cuyas utilidades crecieron 71% en 2025. Las con mayores ganancias durante el año pasado fueron Bancolombia y GNB Sudameris.
