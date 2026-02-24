El futbolista del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por violación; piden 15 años de cárcel

El internacional marroquí y jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informaron este martes la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa. “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”, reaccionó el jugador en X. “Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, añadió el internacional marroquí de 27 años. A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal. Explicó que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram y que acudió a su casa en un VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) pedido por el jugador, indicó en aquel entonces una fuente policial. La mujer afirmó que Hakimi la había besado y que le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de violarla, según la misma fuente. En marzo de 2023, el jugador fue inculpado por violación y puesto bajo control policial.

Último recurso

“Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave”, declaró este martes la abogada del jugador, Fanny Colin.

La letrada añadió que recurrirán a esta decisión de la justicia francesa. En caso de que se desestime el recurso, el futbolista será juzgado en una fecha aún por determinar. La Fiscalía, que pide 15 años de prisión, dice tener pruebas para mantener la acusación sobre el jugador. “Tras tres años de batalla judicial, mi clienta recibe con alivio el auto de acusación contra Achraf Hakimi”, reaccionó en un comunicado la abogada de la víctima, Rachel-Flore Pardo.

La letrada considera que este auto “es perfectamente coherente con los elementos del expediente y con las peticiones del fiscal”, que en agosto había solicitado el procesamiento del futbolista ante el tribunal penal departamental. Sin embargo, la defensa del futbolista considera que “los dos peritajes psicológicos” de la víctima “han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar” y subraya en particular “que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban ‘desplumar’ al señor Hakimi”.

Justicia “ejemplar”