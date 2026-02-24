Videos revelan cómo interceptaron y secuestraron a Diana Ospina: dos taxis participaron

La aparición con vida de Diana Ospina trajo alivio a su familia, pero también abrió nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido durante las más de 14 horas en las que estuvo desaparecida tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero. Ahora, videos de cámaras de seguridad revelan el recorrido de dos taxis y el momento exacto en que fue interceptada a pocos metros de su vivienda. En contexto: Apareció con vida Diana Ospina en Bogotá: esto se sabe Según la información recopilada por las autoridades, Ospina salió del establecimiento en la madrugada y, luego de cancelar un servicio solicitado por aplicación, abordó un taxi en la calle con destino al barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá. Antes de perder contacto, envió a sus familiares la placa del vehículo y un mensaje de audio en el que advertía que estaba a pocos minutos de llegar a casa.

Las cámaras del sector captaron que a las 2:33 a.m., el taxi en el que se movilizaba se detuvo frente a su residencia. Sin embargo, detrás venía un segundo vehículo, también tipo taxi. De este descendieron dos hombres que, en cuestión de segundos, se subieron al carro donde iba la mujer. Tras la maniobra, ambos automotores abandonaron el lugar rápidamente. Para los investigadores, este video es pieza clave para reconstruir lo que sería un caso de secuestro y hurto bajo la modalidad conocida como “paseo millonario”.

Durante las horas siguientes, los familiares detectaron movimientos bancarios irregulares. Se habrían realizado retiros por cerca de 10 millones de pesos y, además, recibieron llamadas extorsivas exigiendo dinero a cambio de su liberación. En total, la retención habría durado más de 14 horas. Le aquí: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro; ya se pronunció Theatron El hallazgo se produjo en la noche del lunes, cuando Diana llegó por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía a Choachí, en una zona rural a varios kilómetros de donde desapareció. Desde allí fue trasladada por la Policía Metropolitana hasta su vivienda para reencontrarse con sus seres queridos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el caso es investigado como secuestro y hurto. A través de su cuenta en X aseguró que “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente” y que los responsables “pronto estarán tras las rejas”.

Las autoridades analizan tanto las grabaciones de las cámaras cercanas a la vivienda como los registros de seguridad del sector de Chapinero, donde fue vista por última vez antes de abordar el taxi. También se revisa la información del vehículo identificado y los antecedentes del conductor.