Videos revelan cómo interceptaron y secuestraron a Diana Ospina: dos taxis participaron

La aparición con vida de Diana Ospina trajo alivio a su familia, pero también abrió nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido durante las más de 14 horas en las que estuvo desaparecida tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero. Ahora, videos de cámaras de seguridad revelan el recorrido de dos taxis y el momento exacto en que fue interceptada a pocos metros de su vivienda.
En contexto: Apareció con vida Diana Ospina en Bogotá: esto se sabe
Según la información recopilada por las autoridades, Ospina salió del establecimiento en la madrugada y, luego de cancelar un servicio solicitado por aplicación, abordó un taxi en la calle con destino al barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá. Antes de perder contacto, envió a sus familiares la placa del vehículo y un mensaje de audio en el que advertía que estaba a pocos minutos de llegar a casa.