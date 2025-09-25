Profesor que abusó de niña que estaba bajo protección del ICBF en Antioquia pagará 17 años de cárcel

A 17 años de cárcel por el delito de demanda de explotación sexual y comercial con menor de 18 años fue condenado el profesor Jhon Alexander Bedoya Mira, quien trabajaba en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), los hechos ocurrieron en un internado de Itagüí, en mayo de 2023, cuando el procesado aprovechó que le estaba ayudando a un menor de edad de 17 años en el refuerzo académico de varias materias, para ofrecerle dinero y otros objetos a cambio de dejarse tocar sus partes íntimas.