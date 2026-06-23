Familia de Miguel Uribe cuestiona salida de juez que precluyó investigación contra jefe de su esquema de seguridad

La familia del senador Miguel Uribe Turbay, a través de la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, rechazó este 23 de junio la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y había ordenado recientemente la preclusión de la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de la Policía Nacional encargado de la seguridad del dirigente político.
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