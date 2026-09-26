¿Fusión o coalición? El pulso que se mueve en Creemos y otros secretos en De Buena Fuente

Aunque esta semana circuló la versión de que algunos integrantes del movimiento Creemos estarían explorando una eventual alianza con Defensores de la Patria y Salvación Nacional, fuentes de esas colectividades aseguraron que, por ahora, no hay conversaciones formales ni un acuerdo en ese sentido. Lo que sí avanza es la posibilidad de una fusión entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional de cara a las elecciones de 2027. En el caso de Creemos, la posibilidad que se ha planteado sería más bien la de una coalición. Una integración de otra naturaleza implicaría ponerse de acuerdo en asuntos sensibles como los liderazgos, la vocería y la dirección de una nueva colectividad. Un asunto nada menor si se tiene en cuenta que Creemos cuenta, nada más y nada menos, con el alcalde de Medellín.

Carlos Ríos, el “todero” de Abelardo

Carlos Ríos, director del Dapre, se ha convertido en una especie de comodín del gobierno de Abelardo de la Espriella mientras se terminan de definir los nombres que quedarán en propiedad al frente de varias entidades, según fuentes consultadas. La estrategia ha sido recurrir a él para asumir temporalmente cargos que todavía están pendientes de una designación definitiva. Primero fue encargado de la dirección de la DNI y ahora quedó al frente de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Hay un detalle particular y es que mientras asume esos encargos, Ríos no ha dejado la dirección del Dapre. Es decir, sigue al frente de la dependencia que coordina buena parte del funcionamiento de la Presidencia y, al mismo tiempo, va ocupando temporalmente los cargos que el Gobierno aún no termina de llenar.

Petro aprieta al Pacto en el Congreso

Siguen los regaños dentro del Pacto Histórico. Esta semana trascendió que Gustavo Petro habría cuestionado a sus congresistas por impulsar dos mociones de censura contra ministros del Gobierno, ambas hundidas. Pero la inconformidad también estaría dentro de la bancada. David Racero le habría pedido a Alejandro Ocampo mejorar la estrategia para defender a la JEP ante las iniciativas del Ejecutivo para modificarla. Según conoció este medio, varias voces consideran que la oposición ha sido “desordenada”. Le puede interesar: Esto dijo De la Espriella sobre quitarle plata a la JEP, ¿qué respondió el tribunal?

¿Le cambiarán el nombre al Estadio Atanasio Girardot de Medellín?