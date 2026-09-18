Esto dijo De la Espriella sobre quitarle plata a la JEP, ¿qué respondió el tribunal?

El presidente Abelardo de la Espriella celebró una ponencia del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, en la que propone trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la rama judicial.
Gómez es una de las fichas principales del jefe de Estado en el Congreso; desde la campaña fue uno de sus escuderos más visibles, de los primeros en respaldarlo públicamente. Además, es hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, papá del jefe de gabinete, Nicolás Gómez y sobrino del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995.
Este 17 de septiembre, el senador radicó dos proposiciones al Presupuesto 2027. Si el Congreso las aprueba, una le quita la plata mencionada a la JEP, otra la traslada directamente al Consejo Superior de la Judicatura.