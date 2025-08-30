x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá

El ministro celebró su cumpleaños 58 en el hotel Grand Hyatt en Bogotá en la noche del viernes.

  • El presidente fue uno de los invitados de la celebración organizada por la esposa del ministro, Adelina Guerrero. FOTOS: Cortesía
    El presidente fue uno de los invitados de la celebración organizada por la esposa del ministro, Adelina Guerrero. FOTOS: Cortesía
  • Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá
  • Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró este viernes su cumpleaños 58 en una fiesta donde convocó a su familia, pero también al poder político.

Lea aquí: “Los topes nunca fueron excedidos”: Armando Benedetti reaccionó a la ponencia del CNE sobre campaña Petro

La celebración fue organizada por la esposa del ministro, Adelina Guerrero, pero parte de los invitados le confirmaron su asistencia a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, amiga del ministro. El evento se llevó a cabo en el prestigioso hotel Grand Hyatt en Bogotá.

Al lugar llegaron, entre otros, el ministro de Educación, Daniel Rojas; la directora del Anla y ministra (e) de Medio Ambiente, Irene Vélez; el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá

También estuvieron presentes congresistas de la coalición de gobierno como María Fernanda Carrascal y los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López.

Pero sin duda el invitado que no pasó desapercibido fue el presidente Gustavo Petro, quien posó para todas las fotos que le pidieron durante la celebración. Esta se extendió hasta las 2:00 de la mañana.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá

La fiesta tuvo todo el sabor Caribe, región de la que Benedetti es oriundo, pues estuvo amenizada por Vetto Galvez, el Mono Zabaleta, Son Callejero, el rey vallenato Fernando Rangel.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida