Intento de “Pipe Tuluá” de colarse a la “paz total” pone lupa a las gestorías

En medio de la más reciente escalada de violencia contra el Inpec, el Gobierno mantiene acercamientos de paz con Andrés Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, el cabecilla señalado de estar detrás de esos ataques que cobraron cuatro vidas de dragoneantes el pasado fin de semana.

Funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostuvieron un encuentro con él, al parecer para facilitar que su banda “la Inmaculada” ingrese a las negociaciones de la “paz total”.

El encuentro tuvo lugar el pasado 16 de julio en la estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, y fue autorizado por la Fiscalía. Tres delegados de la DNI y la abogada de “Pipe Tuluá” participaron en la reunión, cuyo propósito, según el propio director de la DNI, Jorge Lemus, fue “caracterizar la organización” y explorar la posibilidad de incluirla en los marcos de la ley de “paz total”.

El narcotraficante habría ofrecido entregar a 300 menores de edad reclutados por su grupo ilegal, a cambio de ser designado como gestor de paz.

En las últimas horas, el Tribunal de Riohacha revocó una decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Guajira, que había ordenado trasladar al capo al pabellón de extraditables de La Picota. La Dirección del Inpec aclaró que dicha tutela debía ser conocida por un juez del circuito de Bogotá, ya que el recluso se encuentra en la capital, y no en otra jurisdicción.

Con esa decisión, el cabecilla deberá seguir en la estación de Los Mártires.

Su defensa sostiene que los contactos con el Gobierno buscan “gestos de paz” y que la intención de su cliente es colaborar con la entrega de menores y el desmantelamiento de sus redes.