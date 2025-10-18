“Intento de homicidio”: Así fue la violenta manifestación frente a la Embajada de EE. UU. en Bogotá y los ataques con flechas y piedras

Una caótica protesta estudiantil ocurrida este viernes frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá fue calificada como un “intento de homicidio” contra uniformados de la Policía Nacional después de que cuatro de ellos terminaran heridos. Los hechos se presentaron sobre la avenida El Dorado, cuando las autoridades intentaban controlar la situación mientras eran atacados con flechas y piedras.
Durante los desmanes también participaron algunos movimientos sociales, quienes junto con los estudiantes, bloquearon la vía. Sobre estos hechos circulan varios videos en redes sociales que actualmente son material de investigación para identificar a los responsables. En uno de ellos se observa a un funcionario con una flecha clavada en el antebrazo, mientras otra persona intenta auxiliarlo y al mismo tiempo cubriéndose los orificios nasales para evitar inhalar el gas.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció para exigirle al Gobierno Nacional que investigue y desmonte cuanto antes a los grupos armados, pues calificó lo ocurrido como un ataque premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque.