Magistrado Ibáñez pide tumbar la reforma pensional del Gobierno Petro y advierte que el Congreso no corrigió los errores del trámite

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, volvió a encender las alarmas sobre el futuro de la reforma pensional, una de las banderas políticas más importantes del Gobierno de Gustavo Petro.
En una ponencia de 83 páginas, el magistrado presentó un nuevo proyecto de decisión en el que propone declarar inconstitucional la ley en su totalidad, al considerar que el Congreso no corrigió los vicios de trámite detectados en la primera revisión del alto tribunal.
Puede leer: Ya hay ponencia y fecha para el fallo final que define el futuro de la reforma pensional en la Corte
Según fuentes del alto tribunal, como lo reveló La Silla Vacía y confirmó El Tiempo, se trata de un borrador de ponencia que aún debe ser discutido en la Sala Plena.