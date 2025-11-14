Fiscalía abrió indagación contra Benedetti por “los negocios” con el empresario Ricardo Leyva

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que se generara polémica por presuntos favores cruzados con el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. La apertura del proceso, revelada por el periodista Daniel Coronell, busca determinar si la residencia de lujo que Benedetti ocupa en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, propiedad de Leyva, forma parte de una operación que podría configurar algún delito.

Además, los investigadores indagarán el origen de los recursos que permiten mantener el nivel de vida del ministro y la naturaleza de sus negocios con el empresario.

En este caso, el CTI investiga si existe algún vínculo entre la cesión del leasing de la mansión de Caujaral de Leyva a Benedetti y los contratos, incluido el de mayor valor, que el empresario haya recibido con posible intervención del ministro.

La mansión de Lagos de Caujaral se ha convertido en el hilo conductor de un entramado patrimonial más amplio, en el que confluyen poder político, favores privados y posibles maniobras de ocultamiento de bienes, según señalan denuncias del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia.