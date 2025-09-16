Las casas, lotes y empresas de los exdirectivos de la Nueva EPS que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía

Exdirectivos de la Nueva EPS enfrentarán juicio por presunto ocultamiento de facturas y manejo irregular de recursos de la salud. La Fiscalía los acusa de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado. El caso estalló tras la intervención de la Superintendencia de Salud y los hallazgos de la Contraloría, que advirtió un agravamiento en los indicadores de la EPS, a pesar de la medida. Según el organismo, aumentaron las deudas, los anticipos no legalizados y los retrasos en facturación. El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró que los problemas de caja venían de tiempo atrás. En una alocución del 12 de septiembre afirmó que se habían “escondido 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de facturas”, detectados tras la intervención de abril de 2024 Lea también: Tras informe de Contraloría, Supersalud ordenó a Nueva EPS hacer plan con prestadores

¿Por qué la Fiscalía acusa a los exdirectivos de la Nueva EPS?

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2023 los exdirectivos de la Nueva EPS habrían dejado de procesar cerca de 14 millones de facturas de las IPS, ocultando pasivos e influyendo en los estados financieros de la entidad. Esa conducta, según el ente acusador, llevó a la desviación de $70.566 millones. Por estos hechos, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS hasta enero de 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. Los cuatro deberán responder por delitos como falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y omisión de control de recursos de la salud.

Los bienes de lujo bajo la lupa judicial

La Fiscalía, además de la acusación, ordenó desde febrero la prohibición de enajenar bienes a los cuatro exdirectivos. La medida fue notificada a las oficinas de registro y cámaras de comercio en abril pasado, cuando ya se conocía que los implicados habían acumulado un importante patrimonio. De acuerdo con información del diario El Tiempo, en la lista aparecen propiedades y sociedades que ahora son objeto de monitoreo judicial. José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS hasta enero de 2024, constituyó tres meses después de su salida una firma llamada Cedrat Consultores SAS, con sede en Teusaquillo (Bogotá) y un capital inicial de 10 millones de pesos. Según los registros, Cardona figura como accionista único y su esposa como representante legal. Ella, además, es dueña de dos apartamentos en El Chicó, uno de los sectores más exclusivos del norte de Bogotá.

A Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, se le rastrea un lote en el condominio Villa María en Girardot (Cundinamarca), así como un apartamento en Colina Campestre, norte de la capital.

Uno los bienes investigados estaría en el Condominio Villa María en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Foto: redes sociales.

Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, tiene un apartamento en un quinto piso en la misma zona y, a nombre de su esposa, aparecen dos propiedades en el sur de Bogotá. En el caso de Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero, no se hallaron inmuebles a su nombre. Sin embargo, su esposa es propietaria de una casa en el condominio Hacienda la Estancia en Melgar (Tolima) y de un apartamento en Cedritos, norte de Bogotá, que según expertos consultados no entrarían en la afectación de bienes ordenada por la Fiscalía.

Mientras estas propiedades son verificadas, los hallazgos de la Contraloría ya fueron remitidos a la Delegada para el Sector Salud, que deberá determinar si procede una responsabilidad fiscal contra los exdirectivos.