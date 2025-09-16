Las casas, lotes y empresas de los exdirectivos de la Nueva EPS que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía

Exdirectivos de la Nueva EPS enfrentarán juicio por presunto ocultamiento de facturas y manejo irregular de recursos de la salud. La Fiscalía los acusa de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado.
El caso estalló tras la intervención de la Superintendencia de Salud y los hallazgos de la Contraloría, que advirtió un agravamiento en los indicadores de la EPS, a pesar de la medida. Según el organismo, aumentaron las deudas, los anticipos no legalizados y los retrasos en facturación.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró que los problemas de caja venían de tiempo atrás. En una alocución del 12 de septiembre afirmó que se habían “escondido 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de facturas”, detectados tras la intervención de abril de 2024
