Golpe al corazón de Petro, a Quintero ya no lo quieren en el Pacto y otros secretos en De Buena Fuente

En épocas decembrinas, se le atestó un duro golpe al presidente Petro. Dos de sus exministros, Bonilla y Velasco, fueron enviados a la cárcel por el caso de la UNGRD. Esto no le gustó nada al mandatario colombiano.

    El Tribunal Superior de Bogotá dio orden de captura a los exministros Ricardo Bonilla, quien asistió de manera presencial, y Luis Fernando Velasco, de forma virtual, por los presuntos actos de corrupción dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD). Foto: Colprensa
El Colombiano
20 de diciembre de 2025
bookmark

Cuando se supo que el exministro Ricardo Bonilla fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento en el entramado de la UNGRD, el presidente Petro salió a defenderlo con varios mensajes en redes. Primero dijo que su exministro de Hacienda no era corrupto, sino “ingenuo” por “rodearse de uribistas” en esa cartera.

Más allá de las contundentes pruebas en contra de Bonilla y Luis Fernando Velasco, supimos que al presidente Petro lo afectó bastante el arresto de quien ha sido su colaborador desde la Bogotá Humana. Bonilla y su esposa, Claudia Cortés —funcionaria del MinAgricultura— son amigos personales del jefe de Estado. Según fuentes de Palacio, a Petro le dio especialmente duro el hecho de que una persona tan cercana tuviera que ir a la cárcel en plena época navideña.

“El cantante del gol” cambia de camiseta

Si bien el narrador deportivo Javier Fernández Franco, conocido como “El cantante del gol”, iba a integrar la lista al Senado del Nuevo Liberalismo, a última hora cambió de planes. El periodista declinó la invitación del exsenador Juan Manuel Galán y decidió irse al Partido de La U donde, a pesar de no contar con experiencia en política ni tener militancia, logró hacerse a uno de los cupos dentro de los primeros 10 de la lista. Fernández se quedó con el número 9 y ahora desde las toldas de La U buscará dar el salto del periodismo al Congreso, queriendo emular la épica que consiguió Édgar Perea en 1998.

Pullas en el liberalismo de Envigado por fotomultas

La decisión de la Alcaldía de Envigado de instalar sus dos primeras cámaras de fotomultas en la variante a Palmas generó también fuertes reacciones en el seno del propio liberalismo de ese municipio. El exalcalde Braulio Espinosa se desmarcó de su sucesor, Raúl Cardona, y cuestionó la utilidad de instaurar ese mecanismo. “No estoy de acuerdo con eso, porque se pueden implementar otras medidas distintas para evitar la accidentalidad y porque, así como lo anunció el alcalde de Medellín, eso termina siendo una concesión en favor de privados”, dijo. Por su parte, Cardona se ha mantenido en que la razón principal para acudir a esa tecnología es para mejorar la seguridad en las vías.

¿A Quintero ya no lo quieren ni en el Pacto?

Desde que el exalcalde Daniel Quintero renunció a la consulta del Pacto Histórico y se metió en un lío jurídico por el cual estaría inhabilitado, parece que ya no lo quieren tanto en ese movimiento. Según fuentes en la izquierda, su candidatura se desinfló a pesar de haber conseguido el aval del partido indígena Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) esta semana.

Le quedan pocos aliados a Quintero en el Pacto, como los congresistas Alejandro Ocampo y Alejandro Toro, y las cuotas de cuestionados en la lista al Congreso: Pedro Flórez, Laura Ahumada y Álex Flórez, quienes no apoyarían a Iván Cepeda.

Julián López y el dilema del petrismo en el Valle

No cesa la novela alrededor del representante Julián López, presidente de la Cámara. Tras ser expulsado del Partido de La U y renunciar a su militancia –lo que implicó que no se pudo inscribir como candidato–, ahora tendría la mirada puesta en las elecciones regionales de 2027. Si bien es cercano al petrismo y buscaría un aval del Pacto Histórico para aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca, tiene que enfrentar un desafío de alto calibre. En caso de resolver aspirar a la Gobernación, tendrá que medirse con otro peso pesado de la región y del petrismo: el exsenador Alexander López. ¿Estará dispuesto a darse la pela?

