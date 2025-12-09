“¿Tiene mujer, hijos?”: crece la indignación por chats que muestran a Calarcá ordenando asesinatos mientras negocia con el Gobierno

Los celulares y demás dispositivos que la Fiscalía tiene bajo cadena de custodia desde hace más de un año, incautados durante un retén en Anorí a hombres de confianza de alias Calarcá, funcionan hoy como el mapa del horror de su estructura criminal. Cada nueva revelación genera un torbellino político y mediático por la gravedad de las acciones violentas ordenadas por el disidente sin ninguna consecuencia. “Mientras Petro ordena avanzar en diálogos con el terrorista alias Calarcá de las FARC, esa facción continúa asesinando, reclutando niños y fortaleciendo su poder mediante el narcotráfico. Aquí el único beneficiado con las órdenes de Petro son los criminales”, escribió la senadora María Fernanda Cabal.



El mensaje surge como respuesta al más reciente informe de Noticias Caracol, que reveló chats en los que Calarcá ordena el reclutamiento de menores, gestiona la compra de armamento y ordena el asesinato de firmantes del acuerdo de paz. Uno de ellos fue el de Juan Gabriel Hurtado Betancur, exintegrante de las FARC en proceso de reincorporación en el Meta. Ocurrió el 6 de enero de 2024, cuando ya regía el cese al fuego pactado con el Estado. Las conversaciones muestran a un comandante que, aun bajo el paraguas del cese al fuego y el levantamiento de órdenes de captura, seguía delinquiendo, al tiempo que aparecía sentado en la mesa de negociación con el Gobierno. En los chats, Calarcá aparece dialogando con un hombre identificado como Chalá, responsable del secuestro y la ejecución del firmante de paz.

– Calarcá Córdoba: ¿Y todavía me nombra a mí? – Chalá: Sí. – Calarcá Córdoba: ¿Y tiene más familia por ahí? – Chalá: Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. – Calarcá Córdoba: Maten a ese tipo. – Chalá: Ok. – Calarcá Córdoba: ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? – Chalá: Mujer sí, hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. – Calarcá Córdoba: Mátenlo, y lo dejan por ahí para que lo recojan. Las fotografías halladas en el mismo dispositivo muestran a Hurtado con vida bajo retención armada y, después, la imagen de su cuerpo tras ser ejecutado.

El material incautado es alarmante. Contiene decenas de fotos de víctimas amarradas, golpeadas y luego ejecutadas, algunas con tiros de gracia. Los archivos siguen un mismo patrón. Capturas previas del secuestro, imágenes de la retención y, finalmente, el registro de la muerte. Las revelaciones no han dejado de generar reacciones, sobre todo en redes sociales. El precandidato presidencial y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón escribió: “Que el tal Calarcá es un bandido de la peor calaña es evidente. Que el gobierno Petro se haya dedicado a fortalecer estos asesinos, es muy grave. Perseguiremos a los bandidos sin descanso y sin cuartel”.



Otro bloque de conversaciones expone el ingreso de nuevos miembros. En un chat, un lugarteniente conocido como El Mueco informa la llegada de dos reclutas, entre los que se encontraba una adolescente de 14 años, identificada como Yurelli. Mueco: Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli Yusmary Calvo Vega de la vereda La Belleza, jurisdicción de La Uribe, Meta, nombre de la mamá: Carmen Bibiana Mahecha, padre Orlando Calvo Rodríguez, hermanos cinco hombres, dos mujeres. Familia en el Ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no. Edad 14 años, ingresa como guerrillera. Mueco: El muchacho Joiner Villa, documento 1.117.535.798 edad 28 años, vivía en la Cristalina de Lozada. (...) buen tomador de trago, no presenta dificultades de salud, ingresa como guerrillero, hijos, un hijo de 11 años, vive en San Juan. Calarcá: Listo, muy bien, envíemelos a donde tailor.

"¿Saldrá a decir que todo es un montaje con inteligencia artificial? Hasta los firmantes de la falsa paz de Santos están asustados con lo que está haciendo Calarcá y las Farc en todo el país", se lee en otro comentario. Los chats también revelan la adquisición de material de guerra. En intercambios entre Calarcá y Richard Catatumbo, se discute el ingreso de armamento de largo alcance. Según las conversaciones extraídas, la disidencia habría comprado 14 rifles Dragunov, 50 granadas para fusil, 3 fusiles Tavor. Los protocolos del cese al fuego vigente en ese momento no prohibían expresamente la compra de armas, lo que permitió que el grupo continuara fortaleciendo su capacidad militar aún mientras participaba en una negociación formal.