“¿Tiene mujer, hijos?”: crece la indignación por chats que muestran a Calarcá ordenando asesinatos mientras negocia con el Gobierno

Los celulares y demás dispositivos que la Fiscalía tiene bajo cadena de custodia desde hace más de un año, incautados durante un retén en Anorí a hombres de confianza de alias Calarcá, funcionan hoy como el mapa del horror de su estructura criminal. Cada nueva revelación genera un torbellino político y mediático por la gravedad de las acciones violentas ordenadas por el disidente sin ninguna consecuencia.
“Mientras Petro ordena avanzar en diálogos con el terrorista alias Calarcá de las FARC, esa facción continúa asesinando, reclutando niños y fortaleciendo su poder mediante el narcotráfico. Aquí el único beneficiado con las órdenes de Petro son los criminales”, escribió la senadora María Fernanda Cabal.
