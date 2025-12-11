Propiedad de oligarca ruso, al servicio de Hezbolá y con bandera falsa: lo que se sabe de buque petrolero incautado por EE. UU.

Los bombardeos a narcolanchas en el Caribe por parte del Gobierno estadounidense escalaron este miércoles a otra acción: la incautación de buques. Y es que este 10 de diciembre Estados Unidos anunció que había incautado un buque petrolero que fue interceptado desde helicópteros por tropas de ese país. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela; un petrolero grande, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, dijo el presidente Donald Trump a la prensa en la Casa Blanca. Lea aquí: “Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro El hecho también fue confirmado por la fiscal general de ese país, Pam Bondi, en su cuenta de X. “Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”, escribió Bondi en la red social.

La fiscal agregó que la embarcación era parte de una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. “Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”, agregó. Tras conocerse la noticia, el gobierno de Venezuela calificó lo ocurrido como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”. “El Gobierno Bolivariano reafirma que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”, señalaron en un comunicado.

Cuba, que al parecer era el destino de la embarcación, también rechazó la acción estadounidense señalándola de un “acto de piratería que evidencia una escalada en la agresión yanqui contra la Revolución Bolivariana”, escribió en X el primer ministro cubano, Manuel Marrero.

Lo que se sabe del buque petrolero interceptado en el Caribe

Un alto mando militar estadounidense declaró a CBS News que el buque interceptado había acabado de zarpar de un puerto de Venezuela, y que se trataría del buque cisterna identificado como “The Skipper”. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2022 por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá. Siga leyendo: “Más vale que se dé cuenta o será el siguiente objetivo”: Trump amenaza a Petro por aumento en producción de cocaína en Colombia En ese momento, el buque se llamaba “Adisa” y, según el Tesoro, formaba parte de una red de navíos del magnate del petróleo ruso Viktor Artemov. “The Skipper” navegaba bajo la bandera de Guyana y transportaba 1,1 millones de barriles de crudo, según la página web MarineTraffic. El Departamento de Administración Marítima guyanés afirmó que el buque “enarbolaba falsamente la bandera de Guyana, ya que no está registrado en Guyana”.