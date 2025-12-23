x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Se valió de su cargo para intimidar a la víctima”: Fiscalía imputó a coronel de la Policía por presunto abuso sexual

La Fiscalía sostuvo que el oficial usó su rango para intimidar, ejercer violencia psicológica y forzar el silencio de la víctima.

  • Fachada del Bunker De La Fiscalia, en Bogotá. FOTOS: COLPRENSA
    Fachada del Bunker De La Fiscalia, en Bogotá. FOTOS: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación imputó y privó de la libertad al teniente coronel Cristhiam Camilo Villamil Benavides, señalado de aprovechar su cargo como comandante del Distrito 2 de la Sabana Norte para intimidar y abusar sexualmente de una subalterna.

La decisión fue informada este 23 de diciembre y se relaciona con hechos ocurridos en Zipaquirá, Cundinamarca, el 8 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión.

Lea también: Defensoría condena asesinato de niña de 7 años en Soledad: “Este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse”

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión para integrantes de la Policía Nacional.

Lo que estableció la Fiscalía en la imputación

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el oficial habría usado su posición jerárquica como teniente coronel y comandante encargado para ejercer autoridad sobre la víctima.

En el curso del proceso, la Fiscalía sostuvo que el acusado “se valió de su cargo dentro de la Policía Nacional” para intimidar y ejercer violencia psicológica, y que, tras el presunto ataque, habría obligado a la subalterna a guardar silencio mediante intimidaciones relacionadas con su rango y con el presunto poder que ostentaba, incluso con amenazas sobre su proyecto de ingresar a la institución.

En la imputación también se mencionaron reiterados acosos sexuales en diferentes oportunidades, según lo expuesto en audiencia.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó al teniente coronel los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

La investigación se adelantó con enfoque diferencial y de género, y recogió información sobre presuntas amenazas para obstruir la carrera policial de la víctima en caso de denuncia. Con base en estos elementos, el juez impuso la privación de la libertad mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron en instalaciones del Distrito de Policía de Zipaquirá.

Los casos en Colombia en 2025

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, la Defensoría reportó 6.401 casos, una cifra que evidencia la magnitud del problema en apenas cinco meses.

De ese total, 3.479 casos afectaron a niñas y adolescentes, 1.470 a mujeres mayores de edad y 188 a mujeres OSIGNH-LBT (con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas), además de 1.452 reportes sin dato de edad.

El informe también identifica los territorios con mayor número de denuncias. En 2024, los departamentos con más casos fueron Antioquia (2.402), Bogotá (1.303), Valle del Cauca (1.313) y Cundinamarca (1.196).

En lo corrido de 2025, hasta el 31 de mayo, el patrón territorial se mantiene: Antioquia encabeza los registros con 959 casos, seguida de Valle del Cauca (494), Cundinamarca (463) y Bogotá (545).

Le puede interesar: Bajo sedación y en el quirófano: investigan cirujano por presunto caso de abuso sexual

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida