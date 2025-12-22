Bajo sedación y en el quirófano: investigan cirujano por presunto caso de abuso sexual

Un cirujano plástico se encuentra actualmente en prisión provisional tras ser acusado de estar involucrado en un presunto caso abuso sexual contra una paciente en plena cirugía en España. Le puede interesar: Spotify denunció un hackeo masivo de su catálogo musical: un grupo activista pirata copió millones de canciones Los hechos denunciados habrían ocurrido en las instalaciones del hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, mientras la víctima permanecía inconsciente bajo los efectos de la sedación durante una intervención de cirugía mamaria de cuatro horas.

Según las autoridades, el profesional implicado no formaba parte de la plantilla fija o directa del centro sanitario, sino que había alquilado el quirófano en ese lugar para realizar la operación de manera externa. Una liposucción o extracción de grasa de los glúteos para después implantar esa grasa en el pecho. La alerta fue dada por dos enfermeras presentes en la sala, quienes, al observar las irregulares conductas del médico que se alejaban de cualquier protocolo sanitario y profesional, decidieron actuar y denunciar para dejar constancia de lo sucedido.

El testimonio y la grabación de las enfermeras

Durante el desarrollo de la cirugía, realizada el pasado 4 de diciembre, el personal de enfermería detectó comportamientos que calificaron como inusuales y delictivos del médico con la paciente.

Según los testimonios que forman parte del expediente judicial, las trabajadoras observaron al cirujano con “parte de su vestimenta incorrectamente colocada” y realizando una serie de “movimientos incompatibles con el acto médico” que debía estar ejecutando sobre la paciente. Además, según detalló El País de España, quien aseguró tener acceso al atestado o documentación policial sobre el caso, las enfermeras aseguraron que el médico se quedó “media hora más”, “retocando” la cirugía con las máquinas necesarias “apagadas”. Ante la gravedad de la situación y con el fin de obtener pruebas directas, las enfermeras registraron la escena mediante una grabación de video, que hasta la fecha sigue siendo solo de conocimiento privado como parte del material probatorio en la investigación. Esta pieza audiovisual fue entregada a las autoridades pertinentes junto con la denuncia inmediata, en la que señalaron al profesional médico, lo que desencadenó la intervención policial y la detención del sujeto, a quien le protegen su identidad.

Decisión judicial y trayectoria del acusado

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición de la justicia española. El pasado 13 de diciembre, compareció ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, ubicada al sureste de España. Tras analizar los indicios presentados y la gravedad de los testimonios, la instancia judicial ordenó su “ingreso en prisión” mientras se completan las diligencias necesarias y se define su situación jurídica definitiva en el marco de la investigación. La trayectoria del acusado incrementó la relevancia del caso para los investigadores. Autoridades confirmaron que el hombre cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, ejerciendo la cirugía plástica en diversas regiones del territorio español. Este dato ha llevado a las autoridades a trabajar con la hipótesis de que pudieran existir otros episodios similares no reportados con anterioridad, debido a que, al parecer, el señalado sería bastante conocido dentro de la comunidad médica y social.

