Este lunes será imputada Laura Sarabia por ‘chuzadas’ a Marelbys Meza: así relató la exniñera lo que ocurrió

La Fiscalía imputará este lunes a Laura Sarabia por el caso del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, quien para entonces trabajaba como niñera en la vivienda de la exjefa de gabinete presidencial.
A Sarabia el ente acusador le imputará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, por hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, luego de la pérdida de una maleta que contenía documentos y dinero.
Para imputar a la exfuncionaria, la Fiscalía cuenta con varios testimonios; entre ellos, el del capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica, quien habría asegurado que fue Sarabia quien dio la orden de realizar prueba de polígrafo a Marelbys.
El capitán habría dicho al ente acusador que, cuando llegaron a la casa de la funcionaria a investigar el robo, pudo escuchar una conversación entre Sarabia y el coronel Carlos Feria, en ese momento jefe de la seguridad presidencial. Allí, Sarabia le habría ordenado cambiar su esquema de seguridad y hacerle una prueba de polígrafo a Marelbys Meza.