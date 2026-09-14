“Una cosa es el control judicial, otra sustituir al Gobierno”: De La Espriella sobre fallos contra bombardeos y fumigaciones

El presidente Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar las decisiones judiciales que han puesto freno a algunas de las principales apuestas de su Gobierno en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.
Entre los casos mencionó los fallos que suspendieron los bombardeos ante el riesgo de que en los operativos resultaran afectados menores de edad, así como la decisión de un juez de Putumayo que frenó el plan piloto de aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos.
Durante su alocución de este domingo, el mandatario aseguró que acatará las decisiones de los jueces y mantendrá el respeto por la separación de poderes. No obstante, dejó claro que esto no implica que su Gobierno renuncie a controvertir jurídicamente aquellos fallos con los que no esté de acuerdo.