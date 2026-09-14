Llevar el carro al mecánico para repararlo se encareció 10,34% anual en Colombia

Ir al mecánico se encareció en Colombia. Los precios de los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos se han encarecido en el último año a corte de julio de 2026.
La variación anual llegó a 10,34%, prácticamente el doble del 5,42% registrado en el mismo mes de 2025.
El incremento también estuvo por encima de la inflación general del país. En julio, el IPC registró una variación anual de 6,03%, es decir, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la registrada por los servicios de taller.
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El comportamiento muestra una aceleración en los costos asociados al mantenimiento y reparación de vehículos, aunque no todas las categorías relacionadas con el mercado automotor tuvieron aumentos.